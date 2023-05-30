鐵人三項／金門史上首次海外賽事交流 醫護鐵人日本館山打頭陣

台日交流備忘錄簽署儀式，森正一（左二）、館山市教育長石井浩已（左一）、醫護鐵人創辦人 陳彥良（右二）探索者運動總經理 陳天利（右一）照片來源：日本館山市官方 照片來源：日本館山市官方

長期提供耐力型賽事公益救護服務的台灣知名社會企業醫護鐵人創辦人陳彥良與探索者運動總經理陳天利，5/26代表金門體育會前往日本館山市遞交金門史上首次海外賽事交流備忘錄予日本千葉縣館山市市長森正一並完成簽署儀式，邁向台日賽事合作新里程碑。並於5/28以選手身份正式參加日本館山市鐵人三項。

館山市市長森正一在簽署儀式中表示，這次的交流備忘錄簽署是一次重大的里程碑，將帶動金門和館山市之間的運動交流與友誼進一步加深，也期待未來更多的合作與交流活動。而本次來自台灣的代表能親自到訪館山市，後續也將高雄市運動一發展局做進一步的交流。

醫護鐵人與探索者運動以台灣金門代表的身份在館山市鐵人三項的大會與貴賓合影 照片來源：日本館山市官方

台日交流代表知名景點館山城合影 探索者運動總經理 陳天利（中後）、醫護鐵人創辦人 陳彥良（左一）、館山市職員兼任翻譯林佩樺（右一）、館山市觀光職員山口南（中前））照片來源：探索者運動

金門體育會理事長暨現任縣議員唐麗輝表示，由於過去5年昇陽自行車國際股份有限公司施和鋐董事長、陳素梅總經理、大鷹旅行社與館山市政府持續深耕合作下，透過醫護鐵人與探索者運動的穿針引線，於今年二月時在佛光山與日本館山市官方及高雄市運動發展局結緣，完成本次的MOU簽署儀式，此舉不僅象徵著兩地的友誼與合作，更是台灣與日本在體育領域中共同進步的重要起點。期待在10/15舉辦的金門鐵人三項能迎接日本館山的朋友到訪。

醫護鐵人創辦人陳彥良提及，醫護鐵人自2016年創立以來多次代表台灣各地官方前往海外進行賽事交流，本次代表金門體育會完善這份備忘錄不僅是為了促進兩地的運動交流，更讓全球首創的台灣名產“醫護鐵人”推廣至同樣具有醫護跑者機制但無相關組織的日本。今天親自參加館山市鐵人三項賽事，主辦單位選擇了騎車與跑步項目都在自衛隊基地，全程封路無任何車輛影響一方面讓參賽者恣意騎乘另一方面更是兼顧了選手們的人身安全，加上沿路皆有醫護著點實在令人印象深刻。

完賽館山市鐵人三項的醫護鐵人創辦人陳彥良照片來源：探索者運動

多次來到千葉縣館山市的探索者運動總經理陳天利提到，本次旅程再次充分感受到日本對於賽事旅遊的用心。無論是自行開車或從東京兩國車站搭乘由JR東日本旗下打造日本唯一兩鐵專用自行車電車B.B.BASE直接前往房總半島，車友可以將自行車直接帶上電車，省去組裝、拆卸的時間及繁瑣，在移動上更加方便。在賽前主辦單位除了對賽事規則有了充分的描述，甚至考試制度要求選手必須盡可能的了解賽事規則，進而達到賽事安全的目的外，在賽事前一天甚至舉辦了免費的賽事講習及相關鐵人三項在海中競賽時所必須了解到的技巧，如：穿脫防寒衣、海豚跳、岸邊入海時快速跑步等技巧，讓每一個人親身練習。

雖然賽事中自行車與跑步項目都是在日本自衛隊基地中進行，禁止選手自行拍照但是大會卻貼心的在賽後送給每一個選手免費的照片讓每個人留下永生難忘的參賽回憶，而清澈的海水與讓選手分批次下水的方式讓每位選手不僅能夠盡全力地發揮外，還能夠兼顧安全及享受海底的美景，至於騎車及跑步時能夠看到平日所看不見的直升機更是令人驚喜萬分。常言好頭好尾，大會在賽後一方面安排了冷水池讓選手進行降溫外，另外一方面還準備了飲品，有吃有拿有享受可以說是誠意十足。

在自衛隊基地內進行自行車與跑步項目 照片來源：探索者運動

大會在賽事前一天舉辦選手講習並且實作 照片來源：日本館山市官方

這是一個嶄新的開始，一個跨越國界的友誼故事。