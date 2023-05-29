羅嘉翎扳倒2屆奧運金牌 晉跆拳道世錦賽4強

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎今天在世界跆拳道錦標賽女子57公斤級8強賽，扳倒2屆奧運金牌、英國名將瓊斯，連2屆闖進4強，確定至少銅牌起跳。

2023年世界跆拳道錦標賽今天在亞塞拜然巴庫揭開序幕，台灣代表隊派出男、女共16名選手參賽，羅嘉翎率先上陣。

羅嘉翎在女子57公斤級從32強賽出發，一連擊敗哥倫比亞選手穆尼奧斯（Daniela Muñoz）、2018年亞運銅牌得主黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun）後，闖進8強。

羅嘉翎8強賽遭遇到英國名將瓊斯（Jade Jones），而瓊斯來頭不小，曾在2012年、2016年奧運摘下金牌，不過羅嘉翎這次有備而來，以2比0勝出，收下4強門票。

教練劉聰達接受中央社記者訪問時表示，羅嘉翎過去出戰瓊斯時，攻擊較為被動，近期透過加強步伐移動訓練，擾亂對手攻勢，並搭配適時突襲，順利收下對戰首勝。

羅嘉翎稍後將在4強賽迎戰東京奧運銅牌、土耳其好手伊爾根（Hatice Kubra Ilgun），兩人將爭奪決賽入場券。