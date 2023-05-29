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HBL／爸爸五度動刀 曹振輝選台體大就近照顧

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高苑工商高三主將曹振輝（左）和謝侄豈獲得威德獎助計畫5萬元獎助學金。記者曾思儒／攝影
高苑工商高三主將曹振輝（左）和謝侄豈獲得威德獎助計畫5萬元獎助學金。記者曾思儒／攝影

今年率高苑工商延續HBL男甲8強紀錄的「三劍客」郭俊言、謝侄豈和曹振輝確定大學再攜手，下月就會加入台體大訓練，老家在南投的曹振輝透露，選擇台體大離老家近一些，讓他有比較多機會照顧即將5度動手術的父親。

留有賽德克族和越南血液的曹振輝，今天和謝侄豈一起北上參加2023威德眾星獎助計畫頒獎典禮，兩人都獲得111學年HBL獎助學金5萬元。

連兩年獲得5萬元的曹振輝說，兩筆獎助學金對家裡是即時雨，「爸爸之前務農，脊椎長骨刺，去年有開刀，今年還要動第5次刀，他是家裡經濟支柱，兩次獎助學金剛好都是開刀時，幫助滿大。」

曹振輝提到，媽媽是家庭主婦，自己和國中的弟弟都因打籃球長期不在家，由爸爸一肩扛起家裡重擔，感謝連兩年獎助學金的幫助，大學選擇就讀台體大部分原因也是離南投老家較近，可以多回去看看爸爸。

謝侄豈媽媽去年也因身體狀況動刀，為調養身體從彰化搬到宜蘭，獎助學金多少紓解一些經濟壓力。

威德攜手高中體總的獎助計畫已邁入第三年，除提供HBL甲、乙級球員總共500萬元的獎學金，今年再增加200萬贊助HVL球員，111學年共獎助132位學生，今天頒獎典禮還邀請女排前國手「阿非」陳菀婷和PLG執行長「黑人」陳建州分享運動路上的心路歷程。

HBL 高苑工商 PLG

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