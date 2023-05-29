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跳繩賽全台響應 超過6百學童與會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供
「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供

「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場，由Viva萬歲牌與中華民國跳繩健身協會聯合舉辦，透過推廣均衡飲食、補充鈣質及規律運動，希望讓孩童都能「開心跳躍 健康成長」，活動現場超過6百位全台各小學孩童前來參賽，為自己及團體爭取最後勝利，場面十分熱鬧。

Viva萬歲牌今年首度舉辦跳繩比賽，共規劃4種賽制，包括個人計次賽、團體計次賽、個人花式賽及團體花式賽，除了雙北地區的小學，還有來自宜蘭以及台中的優秀隊伍前來一較高下，最後團體計次賽及花式賽都是由來自宜蘭的竹林國小獲得，而同樣參加多個項目的民風FCS、葫蘆國小、北市附小也都獲得佳績。

主辦單位寄出總獎金9萬元，除了希望鼓勵孩童的精彩表現，也讓大家更重視孩童運動及成長。

現場除了有小朋友的比賽外，還邀請到今年準備赴美參加國際級比賽的簡子翔等跳繩國手進行花式跳繩表演，神乎其技讓周圍的民眾不時發出「哇！」的驚嘆聲，也讓許多來參賽的小朋友許願：「我也要變得跟教練一樣強！」

活動從早上9點半進行到下午6點，除了賽事外，周圍還有許多遊戲攤位同步進行，有跳格子、立定跳遠，甚至還有5米超大跳床，許多家長帶著小朋友一起來同樂，除了可以增進親子關係，還可以獲得聯華食品旗下各品牌贈送的好禮，豐富活動讓現場有如熱鬧的嘉年華，讓民眾大喊：「明年還要再來參加！」

「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供
「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供
「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供
「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供
「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供
「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供
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「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供
「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供
「2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽」昨天在松山文創園區盛大登場。圖／名衍行銷提供

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