田徑／卓家玄台灣公開賽摘金 達標亞運10項全能

中央社／ 新北28日電
台體大卓家玄。圖／聯合報系資料照片
台體大卓家玄。圖／聯合報系資料照片

「錯過就要等4年」，亞運培訓隊卓家玄今天在台灣國際田徑公開賽男子10項全能決賽，把握最後達標亞運機會，以7317分摘下金牌，順利完成目標。

2023年台灣國際田徑公開賽今晚在新北市板橋第一運動場進行男子10項全能最後1項1500公尺項目，卓家玄以4分46秒28跑過終點那一刻，觀眾立刻熱烈歡呼；卓家玄最終以總分7317分獲得金牌，成為繼王晨佑後，第2位達到亞運男子10項全能參賽標準的台將；亞運參賽標準為7300分。

卓家玄從國中專項為跳高、跳遠，高二才正式轉戰男子10項全能，至今才4年多，而卓家玄運動基因可能正是遺傳自媽媽蘇瓊月、前女子跳高全國紀錄保持人，他賽後接受媒體聯訪時表示，除了先天體質外，「還要靠後天的努力」。

卓家玄表示，離亞運達標截止日越來越近，其實壓力很大，很開心自己有頂住壓力，「因為錯過就要等4年後，我不知道自己4年後會怎樣」。

亞運 田徑 王晨佑

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