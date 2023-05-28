高球／三花TPGA錦標賽 詹世昌奪本季首冠

台灣高球好手詹世昌今天三花TPGA錦標賽最終輪，在高溫、強勁風勢及高難度旗位考驗下，打出單日最低68桿，以4回合總桿低於標準13桿的275桿，以5桿差距勝出，拿下本季首冠。

總獎金新台幣700萬元的2023三花TPGA錦標賽，今天在台灣高爾夫俱樂部進行最終回合決賽，而中午氣溫高達攝氏34度，加上因颱風影響，風勢強勁、風向難測，以及刁鑽旗位，均考驗著選手的球技與耐性。

今天最終輪包括詹世昌在內，僅4名選手打出紅字，詹世昌共抓下5鳥、1柏忌，以單日最低桿68桿繳卡，4輪合計以低於標準13桿的275桿，以5桿差距擊敗排名第2的洪健堯。

詹世昌曾於2014與2016年兩度奪冠，今天高舉個人在這項比賽的第3座金盃。

詹世昌賽後透過主辦單位新聞稿表示，一開始只領先2桿時，確實會感受到對手們的威脅，「因此先求穩紮穩打，保持謹慎，至第3洞及第6洞後，自己打得不錯，一直保持4桿領先差距，就比較放心一點」。

詹世昌指出，「這個冠軍真的贏得不容易，今天高溫又因颱風影響，不但風勢大且風向亂，很難判斷，加上今天的旗位放在以前比賽從來沒有放過的位置」，自己能打出這樣的成績，真的很好了。