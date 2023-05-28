快訊

彰縣立委「艱困選區」 吳音寧認被徵召：為了家鄉願意站出來

約未成年女網友遊情人灣落海 男身分為職業軍人略誘罪送辦

土耳其總統決選 總統厄多安投票路上「沿途發鈔票」

高球／三花TPGA錦標賽 詹世昌奪本季首冠

中央社／ 台北28日電
詹世昌。 TPGA提供
詹世昌。 TPGA提供

台灣高球好手詹世昌今天三花TPGA錦標賽最終輪，在高溫、強勁風勢及高難度旗位考驗下，打出單日最低68桿，以4回合總桿低於標準13桿的275桿，以5桿差距勝出，拿下本季首冠。

總獎金新台幣700萬元的2023三花TPGA錦標賽，今天在台灣高爾夫俱樂部進行最終回合決賽，而中午氣溫高達攝氏34度，加上因颱風影響，風勢強勁、風向難測，以及刁鑽旗位，均考驗著選手的球技與耐性。

今天最終輪包括詹世昌在內，僅4名選手打出紅字，詹世昌共抓下5鳥、1柏忌，以單日最低桿68桿繳卡，4輪合計以低於標準13桿的275桿，以5桿差距擊敗排名第2的洪健堯。

詹世昌曾於2014與2016年兩度奪冠，今天高舉個人在這項比賽的第3座金盃。

詹世昌賽後透過主辦單位新聞稿表示，一開始只領先2桿時，確實會感受到對手們的威脅，「因此先求穩紮穩打，保持謹慎，至第3洞及第6洞後，自己打得不錯，一直保持4桿領先差距，就比較放心一點」。

詹世昌指出，「這個冠軍真的贏得不容易，今天高溫又因颱風影響，不但風勢大且風向亂，很難判斷，加上今天的旗位放在以前比賽從來沒有放過的位置」，自己能打出這樣的成績，真的很好了。

詹世昌 PGA錦標賽 高爾夫

延伸閱讀

瑪娃颱風減弱北轉 民眾象山觀夕陽

瑪娃颱風接沉降效應影響 高溫催出戲水人潮

一張圖看天氣 瑪娃最快明發布海警、風浪影響大於雨勢

瑪娃颱風逐漸接近 台北在外圍沉降氣流影響下 高溫炎熱

相關新聞

田徑／生涯首次200公尺踩線判失格 楊俊瀚自認上了一課

「台灣最速男」楊俊瀚於昨天保持最佳狀態，贏得台灣國際田徑公開賽首日比賽男子100公尺金牌後，今天第二天賽事拚戰男子200公尺，卻在比賽中意外踩線，最終成績遭到取消，無緣再下一面金牌，楊俊瀚表示這是他生

田徑／台灣公開賽400欄摘金 彭名揚亞運拚奪牌

台灣跨欄好手彭名揚今天在台灣國際田徑公開賽男子400公尺跨欄決賽以49秒53摘金，後續將備戰亞錦賽和世大運，他表示，目標...

田徑／葉柏廷台灣公開賽跳高摘金 拚亞運達標失利

台灣跳高好手葉柏廷今天台灣國際田徑公開賽男子跳高決賽在躍過2公尺15後，直接挑戰亞運參賽標準2公尺21，可惜3跳均失敗，...

美式躲避球／亞太邀請賽 中華女子隊止步4強

美式躲避球亞太邀請賽今天在馬來西亞進行第4天賽事，落入敗部復活賽的中華男子與女子代表隊昨天均使出全力，但男子組最終止步8...

網球／納達爾擬退休 約克維奇感傷：部分的我會跟著離去

塞爾維亞網球名將喬科維奇今天表示，當老對手納達爾明年球季打完退休，「一部分的我也將隨之離去」。

田徑／台灣國際田徑公開賽 沃達奇克鏈球摘金

台灣國際田徑公開賽暌違4年再度邀請國外選手參賽，首日我國好手就與國外選手擦出激烈火花，其中在女子鏈球賽場上，世界紀錄保持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦