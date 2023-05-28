田徑／葉柏廷台灣公開賽跳高摘金 拚亞運達標失利

台灣跳高好手葉柏廷今天台灣國際田徑公開賽男子跳高決賽在躍過2公尺15後，直接挑戰亞運參賽標準2公尺21，可惜3跳均失敗，最終仍拿下金牌。

2023年台灣國際田徑公開賽男子跳高決賽今天在新北市板橋第一運動場登場，傅兆玄5月上旬剛在全大運跳出生涯最佳的2公尺25、達標亞運（2公尺21），且躍居歷年第2傑，能否將成績推向新高，備受矚目。

傅兆玄今天從2公尺12起步，也是14名選手中最晚登場，順利過關後，可惜接下來3次挑戰2公尺15都失敗，以銅牌作收。

葉柏廷前4跳都一次成功，在跳過2公尺15後，生涯最佳成績為2公尺17的他，決定直接將高度上調至亞運參賽標準2公尺21，可惜最後3跳都未能如願過關，他賽後接受媒體聯訪時透露，「覺得自己程度有到位，因此決定直接挑戰亞運標。」

葉柏廷表示，原本目標並非奪牌，而是希望達標亞運，因此希望每次試跳都以1次過關，逐步提升狀況。

葉柏廷透露，高中時曾嘗試2公尺21，但太久沒在比賽挑戰過，「感覺有點陌生，第2次試跳感覺有機會，但感覺技術還不夠成熟」。

對於與國外選手同場較勁，葉柏廷認為是好事，台灣選手需要外來刺激，才能繳出佳績，他表示，國外選手都各有所長，他也把握機會在一旁觀察國外選手助跑節奏。

葉柏廷在台灣田徑公開賽男子跳高奪冠。 大會提供