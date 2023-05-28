美式躲避球／亞太邀請賽 中華女子隊止步4強
美式躲避球亞太邀請賽今天在馬來西亞進行第4天賽事，落入敗部復活賽的中華男子與女子代表隊昨天均使出全力，但男子組最終止步8強，女子組受限賽制規定止步4強，無緣晉級。
男子小組賽26日對戰馬來西亞隊Saint Amateur、新加坡隊Ares、澳洲隊Lightning吞敗。女子小組賽對上馬來西亞隊Mallies Blue、澳洲隊Lightning以及新加坡隊NewB，前兩場打成平手，最後對上小組積分累積相同的新加坡隊，打到延長驟死戰，仍以積分一分之差敗北未晉級。
中華男子女子代表隊昨天雙雙進入敗部復活組賽。男子組第一場遭遇新加坡隊Kunai獲勝挺進敗部16強，在8強戰時不敵實力相當的馬來西亞隊Maelstrom Mudkip，無緣晉級。
女子組因積分直接參與敗部組8強賽，打敗澳洲隊Mallies Grey進入敗部組4強賽，但受限賽制規定止步4強
中華民國美式躲避球協會理事長李承安表示，台灣首度受邀參與美式躲避球亞太邀請賽，面對各國隊伍多元變化的球風，學到寶貴的一課，期望台灣選手與國際選手多交流，累積國際賽事經驗。
美式躲避球亞太邀請賽（Asia-Pacific Dodgeball Invitational）25日起在馬來西亞莎亞南松下體育中心（Panasonic Sports Complex）舉行，有16國139支隊伍、逾千名選手參與。
根據大會規則，小組賽事勝負會以循環對戰積分取勝，各組取4隊進入32強。32強後將採抽籤單淘汰對戰。美式躲避球屬於新興推廣運動，世界躲避球總會（WDBF）正致力爭取美式躲避球列為2028洛杉磯奧運新興運動。
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