網球／納達爾擬退休 約克維奇感傷：部分的我會跟著離去

塞爾維亞網球名將約克維奇今天表示，當老對手納達爾明年球季打完退休，「一部分的我也將隨之離去」。

法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）和納達爾（Rafael Nadal）生涯同樣拿下22座大滿貫冠軍，並列男子球員的史上最佳紀錄，而若約克維奇今年能第3度於法國公開奪冠，將獨居領先位置。

納達爾是法網14冠王，今年因為髖關節傷勢無法出賽。即將滿37歲的他，承認明年可能是他打職業賽的最後一年。

約克維奇說：「當他宣布即將邁入職業生涯的最後一年時，我覺得部分的自己也將跟著他離去。」

「這讓我思索自己的職業生涯，及還要打多久的問題。」

「我今天沒有要宣布任何事，只是在思考這件事。他說的話讓我有些感傷。」

兩人生涯對戰中，約克維奇以30勝29負略占上風；但納達爾在法網幾乎可說是所向披靡，雙方10次在此賽交手，納達爾就拿下8勝。

約克維奇表示：「老實說，我很不想在法網對上他。」

「從我們對戰紀錄來看，我並沒有取得太多的成功。」

如果約克維奇能繼2016年、2021年後，於2023年再度稱霸法網，他將成為史上大滿貫奪冠次數最多的男子球員，並追平美國女將小威廉絲（Serena Williams）的23冠成就，屆時距離傳奇球星寇特（Margaret Court）寫下的史上最多24座大滿貫冠軍紀錄也只差一座。

約克維奇說：「我今天之所以持續打球，在職業網壇與人較量，重要原因之一就是試著打破更多紀錄、締造更多網壇歷史，這從來不是秘密。」

「這對我來說是極大的動力。有機會寫下歷史，是讓人很開心的事。」