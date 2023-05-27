大馬羽賽／林俊易苦戰後氣力放盡 不敵翁泓陽無緣爭冠

在馬來西亞名人賽8強賽與日本好手奈良岡功大打出一場2小時的史詩大戰後，我國男單好手「左手重砲」林俊易，今天在4強賽遭遇中國大陸23歲好手翁泓陽卻出現氣力放盡的狀況，最終以13：21、19：21敗下陣來，無緣爭冠。

世界排名第24名的林俊易，這次馬來西亞名人賽一路進擊，包括在16強賽爆冷擊敗地主一哥李梓嘉，昨天碰上世界第3名的奈良岡功大，則是在先丟首局的情況下，第二局以戲劇性的30：29追平，最終更是在決勝局於局末逆轉關門，經過2小時大戰後拿下生涯對戰奈良岡功大的首勝。

不過前一日的苦戰似乎也讓林俊易付出不小代價，在今天4強賽遭遇世界排名第34名的翁泓陽，也是雙方繼今年泰國名人賽後再度交手，前一次碰頭林俊易在先丟首局的情況下最終逆轉勝出，但昨天的苦戰也讓林俊易在體力上明顯下滑，首局就在一路落後的情況下以13：21先丟一局。

第二局林俊易雖然一路落後，但在13：17後他卻連追5分逆轉，只可惜接下來又被翁泓陽拉出一波4：1關門，直落二擊敗林俊易闖進冠軍賽，將與印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）爭冠。