快訊

瑪娃颱風不確定性降低 最新走向曝光

侯友宜南下見粉絲 「高雄國旗哥」疾呼合作郭台銘：不團結一定輸更慘

司法院高層曝「蔡總統已心有所屬」 4位新大法官人選可望下周公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大馬羽賽／林俊易苦戰後氣力放盡 不敵翁泓陽無緣爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男單好手「左手重砲」林俊易，今天在4強賽遭遇中國大陸23歲好手翁泓陽卻出現氣力放盡的狀況。（資料照）圖／羽協提供
我國男單好手「左手重砲」林俊易，今天在4強賽遭遇中國大陸23歲好手翁泓陽卻出現氣力放盡的狀況。（資料照）圖／羽協提供

在馬來西亞名人賽8強賽與日本好手奈良岡功大打出一場2小時的史詩大戰後，我國男單好手「左手重砲」林俊易，今天在4強賽遭遇中國大陸23歲好手翁泓陽卻出現氣力放盡的狀況，最終以13：21、19：21敗下陣來，無緣爭冠。

世界排名第24名的林俊易，這次馬來西亞名人賽一路進擊，包括在16強賽爆冷擊敗地主一哥李梓嘉，昨天碰上世界第3名的奈良岡功大，則是在先丟首局的情況下，第二局以戲劇性的30：29追平，最終更是在決勝局於局末逆轉關門，經過2小時大戰後拿下生涯對戰奈良岡功大的首勝。

不過前一日的苦戰似乎也讓林俊易付出不小代價，在今天4強賽遭遇世界排名第34名的翁泓陽，也是雙方繼今年泰國名人賽後再度交手，前一次碰頭林俊易在先丟首局的情況下最終逆轉勝出，但昨天的苦戰也讓林俊易在體力上明顯下滑，首局就在一路落後的情況下以13：21先丟一局。

第二局林俊易雖然一路落後，但在13：17後他卻連追5分逆轉，只可惜接下來又被翁泓陽拉出一波4：1關門，直落二擊敗林俊易闖進冠軍賽，將與印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）爭冠。

林俊易

延伸閱讀

華南金控盃少棒／各自擊敗對手 新竹縣、花蓮縣明爭冠

PLG／國王三分雨擋下夢想家反撲 將與富邦勇士爭冠

馬來西亞羽賽／2小時焦土戰 林俊易神奇逆轉勝創新紀錄

馬來西亞羽賽／「左手重砲」退地主一哥 林俊易勇闖8強

相關新聞

田徑／連兩趟逆風衝出10秒18 楊俊瀚摘金惜無緣破紀錄

我國最速男楊俊瀚今天在台灣田徑公開賽男子100公尺賽事，下午預賽先是在逆風每秒1.9公尺的情況下跑出10秒18居預賽之冠...

田徑／大逆風仍跑13秒69摘金 陳奎儒：近兩年最好一趟

我國男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，今天在台灣國際田徑公開賽決賽，於逆風2.0m/s的情況下，仍是跑出13秒69...

大馬羽賽／林俊易苦戰後氣力放盡 不敵翁泓陽無緣爭冠

在馬來西亞名人賽8強賽與日本好手奈良岡功大打出一場2小時的史詩大戰後，我國男單好手「左手重砲」林俊易，今天在4強賽遭遇中...

定向越野／大專錦標賽賴賢鴻4連冠 中正大學獲團體冠軍

112年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在南投縣中興新村舉行，賴賢鴻在大專錦標賽男子組4連冠，中正大學獲團體...

田徑／台灣國際田徑賽 李允辰最後1跳逆轉奪三級跳金牌

台灣國際田徑公開賽，台灣三級跳遠好手李允辰，面對韓國好手柳圭玫的強力挑戰，靠著最後一跳的16公尺31的成績，逆轉摘下金牌

田徑／面對偶像想表現反失常 余雅倩珍惜同台機會

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩今天在台灣國際田徑公開賽與偶像沃達奇克（Anita Wlodarczyk）同場競技，最終...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦