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定向越野／大專錦標賽賴賢鴻4連冠 中正大學獲團體冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中正大學獲團體冠軍。圖／中華民國定向越野協會提供
中正大學獲團體冠軍。圖／中華民國定向越野協會提供

112年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在南投縣中興新村舉行，賴賢鴻在大專錦標賽男子組4連冠，中正大學獲團體組冠軍。

這次除大專男、女組和菁英男子組，也有10至70歲的級別和樂齡組兩人組，分39組進行，不同以往在學校、公園進行，改在中興新村的社區舉行，為開放空間，主要道路上有車輛通行，人行道上也有行人，同時有幾個打卡點的設計特別隱密，對參賽選手是項考驗，很多的成績因此受到影響。

國立中正大學的賴賢鴻在大專男子公開組以18分鐘的成績拿下冠軍，寫下在大專錦標賽4連冠的紀錄，賴賢鴻賽後表示，「最近跑步的能力有提升，這對定向很有幫助，我上半年的目標就是拿大專錦標賽冠軍，下半年畢業後增加長跑的訓練，希望能取得世大運的參賽資格。」

台北醫學大學黃敏惠與中正大學江品宣，這次對決從菁英女子組改到大專女子公開組，黃敏惠以20分08秒力壓江品宣的21分10秒，她賽後表示，「雖然我的狀況不是很好，但我對這次大專錦標賽很重視，把握好了機會。」

在賴賢鴻獲得大專男子公開組冠軍、江品宣則是女子組亞軍的拉抬下，中正大學獲得本屆大專錦標賽團體組的冠軍；國防大學派出23名選手參賽，在大專一般組和公開組的成績也不錯，獲得團體亞軍；逢甲大學得力於馬金言在大專男子公開組奪得亞軍，力壓表現不佳的東華大學，取得殿軍。

壓軸出發的陳彥龍，途中雖然出現一些小狀況，最終還是跑出18分28秒的成績，拿下菁英男子組冠軍，陳彥龍賽後說：「這次在路上遇到一些狀況，有路人擋著路要我幫他找東西，還有幾個點比較不好找，不過，我都克服了。」

中正大學的賴賢鴻連四屆大專錦標賽男子公開組奪冠。圖／中華民國定向越野協會提供
中正大學的賴賢鴻連四屆大專錦標賽男子公開組奪冠。圖／中華民國定向越野協會提供

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