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田徑／連兩趟逆風衝出10秒18 楊俊瀚摘金惜無緣破紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
楊俊瀚今天預賽與決賽都在逆風情況下跑出10秒18成績。圖／中華田徑協會提供
楊俊瀚今天預賽與決賽都在逆風情況下跑出10秒18成績。圖／中華田徑協會提供

我國最速男楊俊瀚今天在台灣田徑公開賽男子100公尺賽事，下午預賽先是在逆風每秒1.9公尺的情況下跑出10秒18居預賽之冠，晚上的決賽再度遇到逆風每秒1.1公尺，不過楊俊瀚仍是衝出10秒18摘金，可惜無緣打破自己所保持的全國紀錄。

近期成績都維持在10秒30以內的楊俊瀚，這次台灣田徑公開賽狀況也相當不錯，下午登場的預賽他就在逆風的情況下跑出10秒18，在今年個人成績中僅次於全國原住民運動會的10秒17，很有機會挑戰自己所保持的全國紀錄10秒11。

而晚間登場的決賽，楊俊瀚再次面臨逆風的考驗，最終在逆風每秒1.1公尺的情況下，依舊跑出10秒18的成績，儘管無緣打破全國紀錄，但仍是攜手跑出10秒39的陳玟溥、林祐賢將金、銀、銅牌都下來。

楊俊瀚 田徑 陳玟溥

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