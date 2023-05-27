田徑／大逆風仍跑13秒69摘金 陳奎儒：近兩年最好一趟

我國男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，今天在台灣國際田徑公開賽決賽，於逆風2.0m/s的情況下，仍是跑出13秒69的成績摘下金牌，賽後陳奎儒也坦言決賽這趟可能是他近兩年來狀況最好的一趟，只可惜遇到逆風的狀況，否則有機會將成績提升到13秒4。

陳奎儒上周剛在世界田徑總會洲際巡迴賽跑出個人本季最佳的13秒56，而今天登場的台灣國際田徑公開賽，陳奎儒先是在預賽跑出13秒79的成績，晚間的決賽更是在逆風的情況下跑出13秒69的成績摘金。

對於跑出這樣的成績，陳奎儒說：「下午預賽那一趟天有點太熱，希望先把身體活動開來，把感覺抓一下，晚上這場熱開了，這一趟是這兩年可能最好的一趟，可惜運氣比較不好遇到逆風2.0，不然有機會比13秒56更好，甚至是到13秒4。」

談到過去兩年小腿傷勢不斷復發，陳奎儒坦言心理上失落感確實比較強一點，不過今年調整狀態算是相當不錯，有機會慢慢找回全國紀錄時的狀態，「其實在日本那一趟是個壓力，因為覺得成績跟別人愈差愈大，但我過去就是一直在追趕別人，我認為以前做得到，現在也可以，只要好好準備自己。」