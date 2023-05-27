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田徑／台灣國際田徑賽 李允辰最後1跳逆轉奪三級跳金牌

中央社／ 台北27日電
2023台灣國際田徑公開賽27日登場，首日進行男子三級跳遠賽程，亞運培訓隊好手李允辰決賽繳出16公尺31佳績，順利摘下金牌。中央社
2023台灣國際田徑公開賽27日登場，首日進行男子三級跳遠賽程，亞運培訓隊好手李允辰決賽繳出16公尺31佳績，順利摘下金牌。中央社

台灣國際田徑公開賽，台灣三級跳遠好手李允辰，面對韓國好手柳圭玫的強力挑戰，靠著最後一跳的16公尺31的成績，逆轉摘下金牌。

李允辰在今年2月的亞洲室內田徑錦標賽，他第1跳就以16公尺28，打破「彈簧腿」乃慧芳1989年所創的全國室內紀錄15公尺69，將高懸33年的「乃慧芳障礙」送入歷史，雖然當時只獲得第6，但還是看見他的潛力。

今天的比賽裡，柳圭玫雖然第1跳就有15公尺91的好成績，但李允辰第3次試跳就跳出15公尺95成績超越，並一直維持著領先。

柳圭玫的最後一次試跳，奮力跳出15公尺97，再度超越了李允辰，沒想到李允辰一個「美麗的誤會」，讓他最後跳拚出了16公尺31的成績逆轉摘金。

賽後李允辰接受訪問時一臉納悶的說：「逆轉？我從第3次跳完之後不是一直都維持領先嗎？」

原來李允辰在韓國對手完成最後一次試跳後，成績板被擋住，以至於李允辰完全不知道自己被「超車」。

李允辰笑說：「我真的不知道原來我最後一跳前是落後的，我只是想要把動作作得更流暢，然後修正一下助跑的環節，想說一下今天的最佳成績就好，沒想到居然這樣歪打正著。」

田徑

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