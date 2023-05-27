田徑／面對偶像想表現反失常 余雅倩珍惜同台機會

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩今天在台灣國際田徑公開賽與偶像沃達奇克（Anita Wlodarczyk）同場競技，最終也以62公尺81拿下銀牌，儘管對於成績並不滿意，但余雅倩也相當珍惜這次與偶像一起比賽的經驗。

余雅倩上月中在美國加州長灘邀請賽擲出67公尺32的成績改寫自己所保持的全國紀錄，不過也因為在國外的頻繁出賽，近期的調整期體能也出現下滑的狀況，而今天她與世界紀錄保持人沃達奇克首度同場競技，最終也以僅次於偶像的成績拿下銀牌。

對於過去在國內出賽幾乎難逢敵手，但今天沃達奇克第一擲就有66公尺38，余雅倩說：「今天大家關注的都是另外一位選手，其實我的壓力就還好，不過今天比賽氛圍確實有點不太一樣，這大概是我在國內參加投擲比賽最多觀眾的一次，確實滿熱鬧的。」