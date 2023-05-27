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田徑／面對偶像想表現反失常 余雅倩珍惜同台機會

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
沃達奇克（左）與余雅倩（右）同場競技。圖／中華田徑協會提供
沃達奇克（左）與余雅倩（右）同場競技。圖／中華田徑協會提供

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩今天在台灣國際田徑公開賽與偶像沃達奇克（Anita Wlodarczyk）同場競技，最終也以62公尺81拿下銀牌，儘管對於成績並不滿意，但余雅倩也相當珍惜這次與偶像一起比賽的經驗。

余雅倩上月中在美國加州長灘邀請賽擲出67公尺32的成績改寫自己所保持的全國紀錄，不過也因為在國外的頻繁出賽，近期的調整期體能也出現下滑的狀況，而今天她與世界紀錄保持人沃達奇克首度同場競技，最終也以僅次於偶像的成績拿下銀牌。

對於過去在國內出賽幾乎難逢敵手，但今天沃達奇克第一擲就有66公尺38，余雅倩說：「今天大家關注的都是另外一位選手，其實我的壓力就還好，不過今天比賽氛圍確實有點不太一樣，這大概是我在國內參加投擲比賽最多觀眾的一次，確實滿熱鬧的。」

而余雅倩也把握住機會近距離觀察沃達奇克，並直言她整場比賽都處在很輕鬆的狀態，教練張銘煌也強調，這也是余雅倩需要跟老經驗的沃達奇克學習的地方，「沃達奇克雖然已經37歲，身材也不算特別高大，但她的技巧跟力量還是贏雅倩非常的多，這也是雅倩要繼續加強的地方。」

沃達奇克以66公尺38輕鬆摘金。圖／中華田徑協會提供
沃達奇克以66公尺38輕鬆摘金。圖／中華田徑協會提供

余雅倩 田徑

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