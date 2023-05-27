快訊

與黨中央對接卡卡？ 民調降讓「侯市長」步調引黨內焦慮

生日前夕險變忌日！韓亞客機開艙門男「露詭異微笑」 鄰座乘客回憶驚悚瞬間

板橋新埔商圈大停電！台電變電箱突故障 逾1800戶受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／鏈球女王66公尺38輕鬆摘金 讚余雅倩會繼續成長

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
沃達奇克賽後也辦起小型簽名會。記者劉肇育／攝影
沃達奇克賽後也辦起小型簽名會。記者劉肇育／攝影

台灣國際田徑公開賽今、明兩天在板橋第一運動場舉行，首日賽事就在女子鏈球場上上演頂尖對決，世界紀錄保持人沃達奇克（Anita Wlodarczyk）在小試身手的情況下，最終以破大會紀錄的66公尺38拿下金牌，而我國紀錄保持人余雅倩則是以62公尺81拿下銀牌。

生涯最佳成績為82公尺98的沃達奇克，過去曾3度奪下奧運金牌、4度在世錦賽封后，而今年她也首度受邀來台並參加台灣國際田徑公開賽，與我國紀錄保持人余雅倩同場競技，最終沃達奇克也在今天以66公尺38輕鬆摘金，不過這也是她繼2018年後再一次在國際賽中以不到70公尺的成績作收。

對於今天在台灣炎熱的天氣下出賽，沃達奇克賽後直言儘管確實有點艱難，但自己並不是第一次在這樣的天氣下出賽，比賽環境也相當的好，尤其場邊有不少熱情的支持者，讓她的感覺相當不錯，並沒有什麼調適上的問題。

沃達奇克強調，在波蘭並沒有太多的女生投入鏈球運動，很高興來到台灣後看見那麼多的女性參與其中，「真的很開心可以跟她們同場競技，而她（余雅倩）還很年輕，相信她會繼續成長，未來我們也會在某個地方再度相見。」賽後沃達奇克雖然就將前往機場搭機離台，但仍是為今天來到場邊為她加油的選手和粉絲簽名，展現親民的一面。

余雅倩 田徑 世錦賽

延伸閱讀

田徑／李慧君女子標槍銅牌作收 放眼亞運拚上頒獎台

田徑／見鏈球女王成小粉絲要簽名 余雅倩：努力跟上她

田徑／鏈球女王沃達奇克明登場 首次訪台被美食擄獲

FBI文件揭露！英已逝女王1983年訪美「曾面臨暗殺威脅」

相關新聞

田徑／面對偶像想表現反失常 余雅倩珍惜同台機會

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩今天在台灣國際田徑公開賽與偶像沃達奇克（Anita Wlodarczyk）同場競技，最終...

田徑／鏈球女王66公尺38輕鬆摘金 讚余雅倩會繼續成長

台灣國際田徑公開賽今、明兩天在板橋第一運動場舉行，首日賽事就在女子鏈球場上上演頂尖對決，世界紀錄保持人沃達奇克（Anit...

田徑／李慧君女子標槍銅牌作收 放眼亞運拚上頒獎台

我國女子標槍全國紀錄保持人李慧君，今天在台灣國際田徑公開賽女子標槍決賽，與泰國選手嘉莉亞（Jariya Wichaidi...

LPGA／比洞賽錢珮芸分組第2 無緣晉16強淘汰賽

LPGA希望銀行比洞賽今天進行分組最後1天賽事，台灣好手錢珮芸雖以「贏1洞」擊敗對手，搶下第2勝，只可惜在分組賽仍以2勝...

亞洲盃慢壘／台灣隊力退菲律賓奪冠 教練讚球隊凝聚力高

亞洲盃男女混合慢速壘球賽最後一天賽事，台灣隊在冠軍戰以8比2擊敗菲律賓隊，以冠軍之姿進軍世界。台灣隊總教練唐承浩表示，球...

足球／安聯小小世界盃10周年 台中預賽盛大開踢

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」邁入第10周年，在推廣台灣幼兒足球的路上，安聯人壽始終是重要的奠基者，今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦