田徑／鏈球女王66公尺38輕鬆摘金 讚余雅倩會繼續成長

台灣國際田徑公開賽今、明兩天在板橋第一運動場舉行，首日賽事就在女子鏈球場上上演頂尖對決，世界紀錄保持人沃達奇克（Anita Wlodarczyk）在小試身手的情況下，最終以破大會紀錄的66公尺38拿下金牌，而我國紀錄保持人余雅倩則是以62公尺81拿下銀牌。

生涯最佳成績為82公尺98的沃達奇克，過去曾3度奪下奧運金牌、4度在世錦賽封后，而今年她也首度受邀來台並參加台灣國際田徑公開賽，與我國紀錄保持人余雅倩同場競技，最終沃達奇克也在今天以66公尺38輕鬆摘金，不過這也是她繼2018年後再一次在國際賽中以不到70公尺的成績作收。

對於今天在台灣炎熱的天氣下出賽，沃達奇克賽後直言儘管確實有點艱難，但自己並不是第一次在這樣的天氣下出賽，比賽環境也相當的好，尤其場邊有不少熱情的支持者，讓她的感覺相當不錯，並沒有什麼調適上的問題。

沃達奇克強調，在波蘭並沒有太多的女生投入鏈球運動，很高興來到台灣後看見那麼多的女性參與其中，「真的很開心可以跟她們同場競技，而她（余雅倩）還很年輕，相信她會繼續成長，未來我們也會在某個地方再度相見。」賽後沃達奇克雖然就將前往機場搭機離台，但仍是為今天來到場邊為她加油的選手和粉絲簽名，展現親民的一面。