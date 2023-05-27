田徑／李慧君女子標槍銅牌作收 放眼亞運拚上頒獎台

我國女子標槍全國紀錄保持人李慧君，今天在台灣國際田徑公開賽女子標槍決賽，與泰國選手嘉莉亞（Jariya Wichaidit）、南韓選手李嘉熙一路拉鋸，最終她以53公尺69拿下銅牌，也是本屆賽事我國選手拿下的第一面獎牌，而在亞運達標競爭中保持領先的她，接下來也將放眼杭州亞運站上頒獎台。

在2019年曾以57公尺15改寫自己所保持全國紀錄的李慧君，過去幾年狀態起伏較大，未能再改寫紀錄，且幾名後起之秀不斷追近，讓李慧君坦言一開始確實有點擔心，也因為成績停滯不前有「想太多」的狀況。

不過去年港都盃與今年春季盃李慧君也都將成績維持在55公尺以上，並且在亞運達標選手中取得領先位置，也讓她的心情更為篤定，對於今天在台灣公開賽最終以銅牌成績作收，李慧君說：「其實今天狀況還可以，但成績不太可以，前面動作做得不是很完整。」

而今天也是亞運前最後一場達標賽事，在沒有被超車的情況下，李慧君有很高的機率將第二次站上亞運舞台，她說：「對於亞運還是有一些期待，希望能比上屆好，甚至是站上頒獎台，上屆參加時我才19歲，現在心態上應該是有比較成熟一點。」

至於泰國選手嘉莉亞今天則是以破個人最佳紀錄的56公尺63拿下金牌，南韓選手李嘉熙則是在第4擲擲出53公尺93超車李慧君拿下銀牌。