快訊

瑪娃颱風下周一靠近「緩慢移動」 一連4天半個台灣有雨

「這輩子最討厭民進黨的一天」 蔡易餘臉書突喊：那我退黨可以嗎

侯友宜高雄見面會 「南部最有力助選員」現身相挺

田徑／李慧君女子標槍銅牌作收 放眼亞運拚上頒獎台

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
李慧君以53公尺69拿下銅牌。圖／中華田徑協會提供
李慧君以53公尺69拿下銅牌。圖／中華田徑協會提供

我國女子標槍全國紀錄保持人李慧君，今天在台灣國際田徑公開賽女子標槍決賽，與泰國選手嘉莉亞（Jariya Wichaidit）、南韓選手李嘉熙一路拉鋸，最終她以53公尺69拿下銅牌，也是本屆賽事我國選手拿下的第一面獎牌，而在亞運達標競爭中保持領先的她，接下來也將放眼杭州亞運站上頒獎台。

在2019年曾以57公尺15改寫自己所保持全國紀錄的李慧君，過去幾年狀態起伏較大，未能再改寫紀錄，且幾名後起之秀不斷追近，讓李慧君坦言一開始確實有點擔心，也因為成績停滯不前有「想太多」的狀況。

不過去年港都盃與今年春季盃李慧君也都將成績維持在55公尺以上，並且在亞運達標選手中取得領先位置，也讓她的心情更為篤定，對於今天在台灣公開賽最終以銅牌成績作收，李慧君說：「其實今天狀況還可以，但成績不太可以，前面動作做得不是很完整。」

而今天也是亞運前最後一場達標賽事，在沒有被超車的情況下，李慧君有很高的機率將第二次站上亞運舞台，她說：「對於亞運還是有一些期待，希望能比上屆好，甚至是站上頒獎台，上屆參加時我才19歲，現在心態上應該是有比較成熟一點。」

至於泰國選手嘉莉亞今天則是以破個人最佳紀錄的56公尺63拿下金牌，南韓選手李嘉熙則是在第4擲擲出53公尺93超車李慧君拿下銀牌。

亞運 田徑

延伸閱讀

LOL／韓國亞運隊最終參賽名單公布：大魔王Faker入選、Ruler名列在內

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

射擊／亞運「四朝元老」 田家榛當最後一戰拚

春季聯賽／林柏佑台體教球有心得 林華偉、曾家輝入亞運培訓

相關新聞

田徑／李慧君女子標槍銅牌作收 放眼亞運拚上頒獎台

我國女子標槍全國紀錄保持人李慧君，今天在台灣國際田徑公開賽女子標槍決賽，與泰國選手嘉莉亞（Jariya Wichaidi...

LPGA／比洞賽錢珮芸分組第2 無緣晉16強淘汰賽

LPGA希望銀行比洞賽今天進行分組最後1天賽事，台灣好手錢珮芸雖以「贏1洞」擊敗對手，搶下第2勝，只可惜在分組賽仍以2勝...

足球／安聯小小世界盃10周年 台中預賽盛大開踢

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」邁入第10周年，在推廣台灣幼兒足球的路上，安聯人壽始終是重要的奠基者，今年...

羽球／天梭盃全國錦標賽 超過千人齊聚紅館一較高下

邁入第15屆的「天梭盃全國羽球錦標賽」今天上午於台北體育館舉行開幕典禮，台北市政府體育局副局長蔡培林親自蒞臨，並與主辦單...

【專家之眼】男網的老中青「三巨頭」？

近日西班牙「蠻牛」納達爾宣布退出法網賽，也預告明年將是他的網球職業生涯最後一年。許多球迷不勝唏噓，無緣再見到他和喬科維奇...

田徑／余雅倩喜見偶像 將與鏈球女王對決

2023台灣國際田徑公開賽今、明兩天將在板橋第一運動場點燃戰火，首日就將上演3屆奧運金牌得主、波蘭鏈球女王沃達奇克與我國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦