馬來西亞羽賽／2小時焦土戰 林俊易神奇逆轉勝創新紀錄

BWF超級500的馬來西亞名人賽，今天舉行8強賽事，我國男單好手「左手重炮」林俊易今天遭遇世界排名第3名的日本名將奈良岡功大，雙方在經過2小時的苦戰後，由林俊易以17：21、30：29、21：19逆轉勝出，生涯首度闖進超級500系列賽4強賽。

23歲的林俊易與21歲的奈良岡功大，過去曾3度對戰都由奈良岡功大勝出，並且一局未失，不過兩人最近一次碰頭就是在去年的台北羽球公開賽男單4強賽，當時奈良岡功大以21：19、22：20險勝，不過冠軍賽卻敗在我國一哥周天成手中。

至於林俊易在16強賽爆冷擊敗地主一哥李梓嘉後，今天與奈良岡功大上演生涯第4度對決，首局前段雙方還一度拉鋸，不過奈良岡功大靠著嚴密的防守讓林俊易接連發生失誤，以11：5領先進入技術暫停，下半局奈良岡功大在20：13時取得7個局點，在遭到林俊易化解前4個後，仍是以21：17先下一城。

第二局林俊易開賽後雖然一度取得4：0領先，但隨後卻被對手打出一波5：0逆轉，不過林俊易依舊一路緊咬比分，並一度追到20：20平手，而兩人接下來也一來一往打到29：28，林俊易在落後的情況下因左膝蓋不適申請醫療暫停，但回到場上後他反倒連下2分，以30：29扳平戰局。

決勝局兩人依舊是一路拉鋸，比賽時間也逐步逼近2小時，兩人也都陸續出現抽筋的狀況，最終林俊易在17：19落後時，把握住機會連拿4分關門，以21：19拿下這場焦土戰的勝利，生涯首度闖進超級500四強賽。

而我國女雙組合許雅琴／林琬清則是未能延續黑馬之旅，在8強賽以21：16、12：21、16：21遭到日本組合松本麻佑／永原和可那逆轉，無緣4強，男雙組合張課琦／柏禮維，同樣在8強賽以18：21、16：21直落二不敵日本組合保木卓朗／小林優吾。