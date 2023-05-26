慢壘／亞洲盃陳品學雙響逆轉中國 台灣進軍世界盃
第1屆亞洲盃男女混合慢速壘球賽進行到第3天賽事，陳品學在首局轟出3分砲，第6局又敲出逆轉轟，最終台灣隊以9比8擊敗中國隊，確定前進世界盃，明天將爭奪冠軍榮耀。
亞洲盃男女混合慢速壘球賽從24日至27日舉行，共有台灣、菲律賓、新加坡、泰國、中國5隊參加，前3名可代表亞洲前往美國佛羅里達州進行世界賽。台灣隊在24日首戰以12比5擊敗新加坡；昨天則是一日2戰，首場以17比8擊敗地主泰國隊，第2場則以12比8擊敗菲律賓隊，奪下3連勝。
台灣隊今天對上中國隊，第1局陳品學就轟出3分全壘打，第6局台灣7比8落後給中國的情況下，陳品學一棒轟出逆轉2分全壘打，最終台灣隊就以9比8擊敗中國隊。台灣隊在預賽奪下4連勝，以分組第1名之姿進入決賽，已經確定可以進軍世界盃，將在明天進行冠軍戰，爭取冠軍榮耀。
賽後陳品學接受中央社記者訪問時，談到逆轉轟表示，「當下其實就是把我想要攻擊的球設定好，等球來到我的攻擊熱區。」陳品學也說：「打到就知道會出去了，能逆轉當然就是很爽，只是當下比賽還沒有結束，也不能太放鬆。」
雖然台灣隊已經確定可以進世界盃，不過陳品學強調，「明天還有一場冠亞軍賽，我們目標不僅是世界盃，也要把冠軍拿起來。」
28歲的陳品學曾在2012年至2018年效力美職小聯盟印地安人隊（現守護者隊），2018年季中回到中華職棒效力富邦悍將，不過在2020年底遭到釋出。陳品學目前在台北市工務局水利處上班，不過會利用假日打慢壘，這次再度以慢壘國手身分披上國家隊戰袍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言