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慢壘／亞洲盃陳品學雙響逆轉中國 台灣進軍世界盃

中央社／ 台北26日電
中華慢壘隊。 陳品學臉書
中華慢壘隊。 陳品學臉書

第1屆亞洲盃男女混合慢速壘球賽進行到第3天賽事，陳品學在首局轟出3分砲，第6局又敲出逆轉轟，最終台灣隊以9比8擊敗中國隊，確定前進世界盃，明天將爭奪冠軍榮耀。

亞洲盃男女混合慢速壘球賽從24日至27日舉行，共有台灣、菲律賓、新加坡、泰國、中國5隊參加，前3名可代表亞洲前往美國佛羅里達州進行世界賽。台灣隊在24日首戰以12比5擊敗新加坡；昨天則是一日2戰，首場以17比8擊敗地主泰國隊，第2場則以12比8擊敗菲律賓隊，奪下3連勝。

台灣隊今天對上中國隊，第1局陳品學就轟出3分全壘打，第6局台灣7比8落後給中國的情況下，陳品學一棒轟出逆轉2分全壘打，最終台灣隊就以9比8擊敗中國隊。台灣隊在預賽奪下4連勝，以分組第1名之姿進入決賽，已經確定可以進軍世界盃，將在明天進行冠軍戰，爭取冠軍榮耀。

賽後陳品學接受中央社記者訪問時，談到逆轉轟表示，「當下其實就是把我想要攻擊的球設定好，等球來到我的攻擊熱區。」陳品學也說：「打到就知道會出去了，能逆轉當然就是很爽，只是當下比賽還沒有結束，也不能太放鬆。」

雖然台灣隊已經確定可以進世界盃，不過陳品學強調，「明天還有一場冠亞軍賽，我們目標不僅是世界盃，也要把冠軍拿起來。」

28歲的陳品學曾在2012年至2018年效力美職小聯盟印地安人隊（現守護者隊），2018年季中回到中華職棒效力富邦悍將，不過在2020年底遭到釋出。陳品學目前在台北市工務局水利處上班，不過會利用假日打慢壘，這次再度以慢壘國手身分披上國家隊戰袍。

富邦悍將 守護者

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