田徑／見鏈球女王成小粉絲要簽名 余雅倩：努力跟上她

我國女子鏈球好手余雅倩近兩年多次打破全國紀錄，並將在今年杭州亞運放眼70公尺紀錄，不過明天登場的台灣國際田徑公開賽，她就將先與三屆奧運金牌、波蘭鏈球女王沃達奇克（Anita Wlodarczyk）同場競技，而今天記者會上兩人更是首度同台，余雅倩也瞬間化身小粉絲，在沃達奇克同意下進行合照、擁抱和簽名，對於明天將一起出賽，余雅倩也直言將會努力跟上偶像。

生涯最佳成績為82公尺98的沃達奇克，不僅是目前世界女子鏈球紀錄的保持人，同時也是史上首位在奧運女子田徑運動中完成3連霸的選手，而今年37歲的她也是不少鏈球選手效法的對象，其中就包括了我國全國紀錄保持人余雅倩。

在今天的記者會前，余雅倩就準備了拍立得與沃達奇克合照並索取簽名，她透露過去雖然都會在社群網站上追蹤沃達奇克的動態和訓練分享，但這是第一次見到鏈球女王本人，而她也以一個「帥」字來形容對沃達奇克的第一印象。

儘管兩人目前成績仍有一段差距，但余雅倩坦言在得知沃達奇克將來台出賽後，就一直相當期待，這幾天更是感到相當亢奮，也希望自己能在偶像面前有好表現，「她的身材真的很好，希望明天比賽能努力跟上她，也會把握機會就近觀察。」

余雅倩在4月份時曾前往美國出賽與移訓，並在加州長灘邀請賽中擲出67公尺32再次打破自己所保持的全國紀錄，她透露儘管上月的頻繁出賽讓自己現在體能有點下滑，但美國行也讓自己收穫良多，「我以前也不太會看其他選手的比賽，但這次去美國以後就開始學著看別人的技術與動作，再來就是美國比賽氛圍真的跟國內不太一樣，除了觀眾爆滿以外，也很投入，會讓選手整個腎上腺素爆發。」