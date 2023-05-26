PLG／Formosa Sexy和Kappa合作 詮釋最新春夏系列服飾

籃球賽季即將進入尾聲，台灣相當受到矚目的職業籃球P.league+季後賽也即將開打，除了球場上競激烈比賽外，啦啦隊也成為觀賞賽事不可或缺的元素。台灣人氣最高的職籃啦啦隊「Formosa Sexy」，連續兩年與Kappa合作做出不少吸睛度十足的加油戰衣，這次退去籃球光環讓大家看到不一樣的「Formosa Sexy」。

Outdoor Pixel

台灣人氣最高的職籃啦啦隊「Formosa Sexy」，連續兩年與Kappa合作。 圖／Kappa提供

網路世代猶如險峻山林，需要不斷征服崎嶇的Pixel險要，如同「Formosa Sexy」征服所有球迷，

重新詮釋啦啦隊讓她們不再只是球場配角。這次Kappa Outdoor Pixel 系列，將 Kappa 的經典標誌與等高線結合，並運用戶外功能性材質打造出T-Shirts和工裝褲，完美展現Urban Outdoor Style.

Fit Girls

台灣人氣最高的職籃啦啦隊「Formosa Sexy」，連續兩年與Kappa合作。 圖／Kappa提供

擁有百年歷史的Kappa在科技材質上不斷創新，全心帶給消費者最舒適的穿著體驗。近年Legging市場需求不斷攀升，Legging也不再只是運動穿著商品，已經變成大眾日常穿搭的重要單品之一。Kappa Legging解決所有穿著上的痛點，以輕薄彈力和透氣排汗滿足所有需求，「Formosa Sexy」成員有都擁有深厚的舞蹈底子，讓她們穿著不怕衣服變形保持運動的最佳狀態。

Lowchrom Style

台灣人氣最高的職籃啦啦隊「Formosa Sexy」，連續兩年與Kappa合作。 圖／Kappa提供

近年吹起Clean Fit風格，Kappa Lowchrom Style 不強調搶眼的顏色對比，以簡單俐落的顏色和剪裁，穿出時尚慵懶感。以各種不同的低飽和色系，讓每個人都能融入自己獨樹的風格，像是「Formosa Sexy」在球場上無人能左右，以活力、性感的姿態走出自己的路。

3 SS BANDA

台灣人氣最高的職籃啦啦隊「Formosa Sexy」，連續兩年與Kappa合作。 圖／Kappa提供

222 BANDA icon一直是Kappa廣為人知的設計元素，也成為許多潮流名人的穿搭單品，將這個經典的復古串標再次推到高峰。23 SS BANDA 這次以推出搶眼的粉、綠色系，搭配不敗的黑、白色系，由「Formosa Sexy」重新詮釋Kappa經典的Icon，不同的搭配展現出不同的街頭風格。「不盲從，做自己。」也和她們在職籃應援上的表現互相呼應，走出自己專屬的風格。

Kappa 2023 Spring Summer全新上市，可至全台直營專櫃門市或是官方網站做選購，詳細資訊或有任何問題都可至粉絲專頁詢問。