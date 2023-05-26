桌球世錦賽／林昀儒不敵林高遠 止步16強仍創個人最佳

在南非德班舉行的世界桌球錦標賽，今天凌晨世界排名第8名的我國男單一哥林昀儒，在16強賽遭遇中國大陸好手林高遠，在先拿下首局的情況下，最終卻以11：7、7：11、9：11、9：11、8：11遭到逆轉，止步於16強，但仍改寫個人世錦賽生涯最佳成績。

林昀儒過去世錦賽男單最佳成績為32強，而今年挺進到16強後已經改寫個人最佳成績，不過今天凌晨面對世界排名高他1名的林高遠，雙方過去曾7度對戰，林高遠收下5勝2敗對戰優勢，近期也處在對戰2連勝。

而今天雙方再度碰頭林昀儒也打得相當辛苦，在首局以11：7先下一城後，接下來4局的拉鋸戰都未能順利拿下，最終遭到林高遠逆轉擊退，苦吞對戰3連敗，也止步於16強。

至於我國女雙組合鄭怡靜／李昱諄，今天凌晨則是在8強賽遭遇女雙球后組合大陸王曼昱／孫穎莎，儘管第二局一路與對手展開激烈纏鬥，但最終仍是以4：11、15：17、8：11遭直落三擊退，無緣4強。