鐵人孩子王 與 孩子下階段約定 《泳渡基隆嶼》認識海洋文化

透過專業人士的帶領讓孩子學會勇敢，勇於面對心中的恐懼，克服因未知所帶來的恐懼，在安全的狀態下突破自我，是 #做害怕的事《小鐵人泳渡基隆嶼》的宗旨。

這些年，Love&Dream 運動推廣 從自辦課程、舉辦營隊活動到成立小鐵人俱樂部，一轉眼三年了。孩子們長大的速度真的很快很快，從活潑亂跳說著童言童語至今，稚氣外多了成熟的轉變。對我而言，除了在訓練上做些改變外，陪著孩子建立起面對困難的勇氣，是我陪著他們長大的方式。

跟孩子們一起認識海洋

從去年開始團隊做了許多嘗試，帶著孩子走進山林越野跑、舉辦過夜移地訓練，到年初的一百公里徒步挑戰，這群小孩的表現，一次次顛覆了我的眼界，孩子們對於目標的渴望、堅定與韌性，早已勝過許多成人。

【延伸閱讀：小鐵人徒步走台灣 100公里挑戰成功】

023 年夏季，『認識未知的海洋文化』這是團隊與孩子們下階段的約定。未知是害怕的源頭，比起禁止管制，在安全狀態下我們更應該勇敢地認識它，如何在開放水域中游泳與學習自救是第一步。

認識做害怕的事

《小鐵人泳渡基隆嶼》活動採取兩階段進行，第一階段漸進式投入海上游泳與自救技能學習，選出符合海泳學員進行下階段挑戰，團隊預計帶領 20 位孩子泳渡基隆嶼，活動設計將由碧砂漁港登船出發，由望海巷（潮境）往基隆嶼方向泳渡，總距離 1.5Km，挑戰過程將全程由安全戒護人員 SUP 戒護與動力船艇護航。

《小鐵人泳渡基隆嶼》安全評估報告書：https://bit.ly/安全評估報告書

規劃做害怕的事

《小鐵人泳渡基隆嶼》的起心動念是看到子挺教練在社群分享帶團泳渡基隆嶼的熱血影片，當時一個衝動想法閃過，如果可以帶著俱樂部的小鐵人們去挑戰這件熱血的事，對於孩子成長會是很特別的養份。

子挺是自助海泳社創辦人，基隆在地熱愛水上運動的玩家，社團成員有快接近兩千位追蹤者，上百場海泳教學與帶團經驗，在合作前我們其實互不認識，起初透過社群聯繫上了教練，約了第一次見面，交流各自經驗與專業、有了想法上共識、開始促成了《小鐵人泳渡基隆嶼》的瘋狂熱血計劃。

子挺不只補足我個人的專業不足外，也是這場冒險教育很重要推手，號召一群社員擔任戒護團，給予最安全的訓練環境。很感恩，沒有這一群熱血的人，只憑 Love&Dream 的力量是不可能促成這一場挑戰。

共同承擔責任是你我共識

活動在開始前就掀起一波網路討論聲浪，有支持的聲音，也有批評的聲音，相當感謝這群不同聲音的出現，大家各自用不同角度、專業檢視活動不足之處，錯誤與不足的地方我們願虛心接受並改進，而針對帶有情緒性的言論則不多做回應，用實際的行動證明一切。

大家總說：「出了事誰負責？該怎麼負責。」對我而言，海泳活動是有危險風險，責任應該團隊、教練、挑戰者、家長共同承擔，而非單一方承擔所有責任，沒有所謂的最安全模式，團隊一致目標期許能帶著學員經過長時間訓練，提高未知變化的臨場反映，降低風險，平安完成任務。

必須得說，起初看到網友留言時有一度走心，相當難過與憤怒，太多非理性留言影響情緒，但靜下心後我相當感謝這一群聲音出現，大家用更高審核辦法檢視活動安全，每一則留言團隊都有看到，值得評估問題我們都納入安全規劃，日後團隊會在適當的風險評估之下持續帶領孩子往前學習探索未知。如同團隊創立宗旨「在安全的狀態下跳脫舒適圈、突破自我！」

在培訓開始前，團隊、挑戰者、家長三方都有共識，也共同簽訂切結意外事故免責同意書，我們應該要替自己行為做擔保負責，哪怕只是小朋友，過程並沒有任何強迫，如真的評估自身能力不允許、活動安排有疑慮，適當時間點放棄，也是冒險教育需學習精神。

做好最充足準備，泳無畏懼

除了責任共同承擔外，挑戰者能力控管、訓練次數與經驗累積也納入參加門檻。在培訓前，每一位參賽者須做 1000 公尺長泳檢測，需在 35 分內完成才可進入下階段培訓，培訓階段也須達一半以上出席場次，同時也須經教練團認可，符合參與挑戰能力才可參加，最終會選出符合能力 20 位選手進行挑戰。

為了保護每一個孩子，本次活動戒護將由自助海泳社社員擔任戒護人員，會以 SUP 近距離貼身戒護，團員皆有多年海泳與救生經驗，給予活動最嚴格安全把關，挑戰日當天學員會採集團跟游方式進行（戒護與挑戰者比例 1：2~3）。

不只有 SUP 近距離戒護，挑戰日當天每位挑戰者會配 AIS 信號發射器，也會派 N 艘動力船支在可控範圍做海上護航與緊急狀況處裡，避免貨輪或漁船接近。

下一哩路，延續夢想故事

這三年時間，親身經歷帶領團隊做任何課程與活動，我認為事情可以不做大，但不能做不好，在控管品質下的經營，受限不少發展機會與成長空間，如何讓熱血持續延燒是現況須解決問題。

透過追逐夢想，希望讓每一位孩子都享有平等教育權。「在這社會上不是每個家庭都能負擔龐大的報名費讓孩子學習」。此活動不只開放給小鐵人俱樂部學員，也讓共同理念孩子可加入，希望大家在選擇參活動上不要有任何壓力，這才是我想推動的教育。

一起默默的支持這群愛作夢的孩子

想要跨出舒適圈，做一件不擅長、害怕的事有多困難嗎？回想兒時的你，在他們這年紀敢做這件事嗎？身為教練、家長的我們，除了鼓勵孩子在安全狀態下，勇敢接觸未知事情外，陪伴孩子面對挫折、失敗也是我們的任務，和我們一起默默支持這群愛作夢的孩子

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責任編輯：Eulla

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