馬來西亞羽賽／「左手重砲」退地主一哥 林俊易勇闖8強

我國羽球好手在馬來西亞名人賽接連拍出驚奇，先是會外賽晉級的女雙組合許雅晴／林琬清逆轉東京奧運奪銅的南韓組合孔熙容／金昭映，男單唯一希望「左手重砲」林俊易也在3局大戰力退地主世界排名第10的「一哥」李梓嘉，勇闖8強。

林俊易是男單第二輪唯一的「台灣希望」，今天對決去年亞錦賽奪銅的李梓嘉，首節頂住壓力，19：16領先雖遭對手追平，但在平手之際連拿2分，以21：19先下一城。

第二局李梓嘉以21：16扳平，決勝局更打出5：2的開局攻勢，但林俊易先連拿4分逆轉，8：7時再連拿3分穩住領先，加上18：15時連拿3分直接結束比賽，最終就以21：18拿下勝利，在1小時27分鐘馬拉松大戰淘汰地主希望。

林俊易目前世界排名24，已經超越「羽球王子」王子維、僅次於排名第6的「一哥」周天成，在BWF超級500系列的馬來西亞名人賽持續挺進，下周有望再提升排名。

我國女雙組合女雙許雅晴／林琬清，今天面對東京奧運女雙奪銅的南韓組合孔熙容／金昭映，決勝局在2：12落後下連趕11分演出瘋狂逆轉，最終3局拍下名列大會第3種子的南韓組合，和男雙組合張課琦／柏禮維分闖8強。