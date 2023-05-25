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拳擊／三民國中首次出國手 劉宗泰當賽評看自家人互打

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
劉宗泰擔任2023國際青年暨青少年與少年拳擊國手選拔賽賽評。圖／中華拳擊協會提供
劉宗泰擔任2023國際青年暨青少年與少年拳擊國手選拔賽賽評。圖／中華拳擊協會提供

2023國際青年暨青少年與少年拳擊國手選拔賽，今天在新竹市體育館落幕，地主三民國中成軍12年來終於出國手；奧運教練劉宗泰未指導選手而是擔任賽評，還得評論自家人互打。

此次選拔針對亞洲青年暨青少年錦標賽、第2屆東亞青年運動會以及亞洲少年錦標賽，其中亞洲少年錦標賽，是台灣首度派隊參賽，三民拳擊隊2011年成軍，教練林壯蔭過去為國家隊常客，陳芳榆獲選亞少女子43公斤級國手，邵凡睿選上男子49公斤級國手，為隊史12年來首批國手。

林壯蔭坦言，從屏東赴新竹帶隊12年，終於教出第一批國手，心情只有「爽」可以形容，而自己也有機會成為代表隊教練，「希望他們盡力就好，享受比賽。」

邵凡睿父親邵子颺過去是台體大拳擊隊出身，現任曙光女中體育教師，林壯蔭表示，邵凡睿念北門國小時打棒球，來三民才開始接受拳擊訓練，是父親主動聯繫要把小孩送來，「學校練完回去爸爸再幫他強化，他進步幅度比其他隊友快，且他改掉大賽就失常的毛病。」林壯蔭提到，獲勝那一刻真的喜極而泣，不是因獲勝，而是邵凡睿能克服心魔。

還會打爵士鼓的邵凡睿，過去因想運動而打棒球，爸爸安排他打拳擊時，也覺得拳擊很好玩，並不覺得辛苦，「爸爸幫忙加強，也可以幫助我更進步，可以多運動，也對升學有幫助。」

陳芳榆上個月新竹全中運獲得銅牌，國小也打棒球，國中原本希望加入籃球隊，但因只有她1位女生報名，教練建議她到拳擊隊。籃球轉練拳擊，陳芳榆也獲家人支持，也沒被這項高度肢體碰撞的運動嚇到，「我知道拳擊就是要打，第一次出國，期待可以跟不同國家的選手交流。」

亞少男子55公斤級決賽，上演蘭州國中內戰，最終由吳秉澄擊敗林暉恩，教練蘇宏勝表示：「秉澄身材高大，暉恩矮小靈活，暉恩可能跟同校太熟悉，比較緊張一點。」

蘇宏勝提到，吳秉澄、林暉恩感情也很好，太了解對方，吳秉澄發揮好一點，林暉恩第三回合打出該有的水準但為時已晚。吳秉澄曾國小參加過羽球社，後來經朋友推薦，國中來練拳擊，也沒想過會成為拳擊選手，第1次選上國手其實心情蠻平靜，「對手是自己人，還是當一般比賽在打，正常發揮！」

蘭州是劉宗泰母單位，繼全中運後又擔任賽評，不但要評論自己的子弟兵，有趣的是，從全中運到國選，都遇到蘭州內戰，還得播到自己兄長劉崇偉帶的誠正國中選手。

拳擊協會祕書長彭俊銘指出，有選拔的量級選手都會派隊，亞青暨亞青少與東亞青運預計7月初在北市大學展開集訓，6月底適逢期末考，加上亞青主辦國把賽期提前1個月，時間會比較趕。亞青暨亞青少賽事7月14至30日於阿斯塔納舉行，東亞青運8月16至23日在烏蘭巴托開打，亞少10月1日至7日在利雅德展開。

拳擊 全中運 棒球

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