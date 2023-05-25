聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬來西亞羽賽／贏韓國啦！台女雙瘋狂逆轉拍下東奧銅牌
我國女雙組合女雙許雅晴／林琬清，從資格賽打進BWF超級500系列的馬來西亞名人賽會內賽，今天第二輪打出驚奇一戰，面對東京奧運女雙奪銅的南韓組合孔熙容／金昭映，許雅晴／林琬清決勝局在2：12落後下連趕11分逆轉，最終3局拍下名列大會第3種子的南韓組合，勇闖8強。
許雅晴／林琬清世界排名33，東奧、世錦賽都站上過頒獎台的對手排名第7，不過首度碰頭寶島組合首局以21：16先下一城，第二局以15：21讓局，戰局進入決勝第3局。
南韓組合決勝局直接打出12：2猛攻，但許雅晴／林琬清回敬一波神奇11：0攻勢反超，雖被13：13追平，不過寶島組合再連下3分取得優勢，再頂住18：17壓力連拿2分取得「賽末點」，最終以21：19贏得勝利，成為1小時又42分鐘馬拉松大戰勝家。
「抗韓」成功的許雅晴／林琬清是馬來西亞名人賽僅存的女雙組合，另場男雙上演「寶島內戰」，雙胞胎李芳至／李芳任雖瓦解張課琦／柏禮維2個賽末點，仍以19：21、20：22吞敗。
混雙組合楊博軒／胡綾芳今天也遇列第3種子的南韓組合但沒能突破，以14：21、11：21不敵徐承宰／蔡侑玎。
今天包括「左手重砲」林俊易、「中租學霸」許玟琪、混雙楊博軒／胡綾芳、男雙李哲輝／楊博軒和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也將上場搶8強門票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言