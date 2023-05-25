馬來西亞羽賽／贏韓國啦！台女雙瘋狂逆轉拍下東奧銅牌

我國女雙組合女雙許雅晴／林琬清，從資格賽打進BWF超級500系列的馬來西亞名人賽會內賽，今天第二輪打出驚奇一戰，面對東京奧運女雙奪銅的南韓組合孔熙容／金昭映，許雅晴／林琬清決勝局在2：12落後下連趕11分逆轉，最終3局拍下名列大會第3種子的南韓組合，勇闖8強。

許雅晴／林琬清世界排名33，東奧、世錦賽都站上過頒獎台的對手排名第7，不過首度碰頭寶島組合首局以21：16先下一城，第二局以15：21讓局，戰局進入決勝第3局。

南韓組合決勝局直接打出12：2猛攻，但許雅晴／林琬清回敬一波神奇11：0攻勢反超，雖被13：13追平，不過寶島組合再連下3分取得優勢，再頂住18：17壓力連拿2分取得「賽末點」，最終以21：19贏得勝利，成為1小時又42分鐘馬拉松大戰勝家。

「抗韓」成功的許雅晴／林琬清是馬來西亞名人賽僅存的女雙組合，另場男雙上演「寶島內戰」，雙胞胎李芳至／李芳任雖瓦解張課琦／柏禮維2個賽末點，仍以19：21、20：22吞敗。

混雙組合楊博軒／胡綾芳今天也遇列第3種子的南韓組合但沒能突破，以14：21、11：21不敵徐承宰／蔡侑玎。

今天包括「左手重砲」林俊易、「中租學霸」許玟琪、混雙楊博軒／胡綾芳、男雙李哲輝／楊博軒和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也將上場搶8強門票。