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桌球／林昀儒、陳思羽世錦賽混雙8強止步 鄭怡靜女單晉16強

中央社／ 台北25日電
台灣混雙組合林昀儒與陳思羽今天在桌球世錦賽8強賽，以0比3不敵世界第1的中國組合孫穎莎與王楚欽。 新華社
台灣混雙組合林昀儒與陳思羽今天在桌球世錦賽8強賽，以0比3不敵世界第1的中國組合孫穎莎與王楚欽。 新華社

台灣混雙組合林昀儒與陳思羽今天在桌球世錦賽8強賽，以0比3不敵世界第1的中國組合孫穎莎與王楚欽。鄭怡靜以4比1淘汰羅馬尼亞的斯佐科斯，闖進女單16強。

鄭怡靜今年曾在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽奪得女單亞軍，這次參加在南非德班（Durban）舉行的世界桌球錦標賽，女單以2連勝之姿，挺進32強，而女雙則與李昱諄攜手，躋身8強。

鄭怡靜、李昱諄凌晨在女單32強分頭出擊，鄭怡靜出戰排名第27羅馬尼亞斯佐科斯（BernadetteSzocs），雙方過去10度交手，鄭怡靜雖以6勝4敗占優勢，但近2次碰頭都輸球。

鄭怡靜今天以11比6、4比11、11比4、11比7、15比13帶走勝利，終止對戰2連敗，晉級16強賽後，將與排名第5的中國好手陳幸同爭奪8強門票。

台灣混雙組合林昀儒與陳思羽在8強賽上陣，遭遇世界第1的中國組合孫穎莎與王楚欽，前一次在今年3月新加坡大滿貫賽碰頭，台灣組合以1比3落敗，這次相隔2個月再度交手。

台灣組合首局從領先到落後，化解對方局點後，錯失機會，首局以10比12棄守，次局則在兩度扳平後，未能再下一城，以8比11讓出。

台灣組合第3局一度以9比8領先，但關鍵時刻連丟3分，以9比11落敗，將4強門票拱手讓人。

另外，李昱諄女單32強賽以7比11、7比11、9比11、4比11輸給德國選手米特蘭（Nina Mittelham），無緣晉級。

鄭怡靜 桌球 林昀儒

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