足球／小維尼修斯遭歧視辱罵 皇馬隊友穿20號球衣聲援

效力西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里隊的巴西籍前鋒小維尼修斯上週末比賽遭對手球迷種族歧視辱罵後，今天獲得隊友和球迷聲援，所有隊員穿上20號球衣力挺。

皇家馬德里隊（Real Madrid）與巴列卡諾隊（RayoVallecano）今天在聖地牙哥．伯納烏（SantiagoBernabéu）比賽，小維尼修斯（Vinicius Jr.）因膝蓋疼痛沒有出賽，但現身球場。

整個皇家馬德里隊，包括候補隊員，都穿著小維尼修斯的20號球衣上場，背對著攝影鏡頭展示巴西籍前鋒的名字，並為他拍手鼓掌。

看台上也有許多球迷展示支持小維尼修斯標語的海報，一邊球門後面敞開一塊巨型橫幅，上面寫著：「我們都是維尼修斯，夠了。」

小維尼修斯在球場上感謝所有人的支持後，與皇家馬德里主席培瑞斯（Florentino Pérez）一起在看台上觀看比賽。上半場20分鐘時，全場為巴西籍前鋒鼓掌，小維尼修斯在看台上站起來，回報所有人對他的支持。

與西甲第36輪的其他比賽一樣，兩支球隊的球員聯手展示反對種族主義運動的標語：「種族主義者，滾出足球。」

西班牙社會學家、極右翼運動研究學者佛洛（Vicent Flor）指出，上週末比賽瓦倫西亞隊極端球迷組織Yomus針對小維尼修斯的種族歧視辱罵，明顯是極右主義和法西斯意識形態。

佛洛表示，需要警察和司法力量來對付種族主義者，種族主義在體育界或社會上沒有立足之地，這個法西斯少數團體需要被趕出足球世界。

Yomus誕生於1980年代，是受到英國極右翼陣營影響的產物，瓦倫西亞和其他西班牙足球隊允許這些團體存在。這些團體宣揚暴力，傳播新納粹、反猶太主義和極右翼的口號，以鼓動球迷，並傳播一個引導年輕人參與政治的平台。

西班牙警察也受到極右翼影響，有助於這些團體的行動，所以佛洛捍衛利用西班牙憲法已經規定的機制，在足球場內外合法打壓這些宣揚種族主義、恐同症和仇恨犯罪的有組織極右翼支持者。

佛洛分析指出，足球場反映了社會上發生的事情，他承認瓦倫西亞隊的形象受到嚴重損害，但不能因小維尼修斯事件以一概全，認定該球隊所有球迷都有罪，這是錯誤的想法。

Yomus自成立以來，即因暴力行為和攻擊不相同意識形態的球迷而臭名昭彰，成員通常配戴納粹標誌、紋身。

Yomus在2019年10月9日慶祝瓦倫西亞社區日時暴力攻擊左翼示威抗議者後，被禁止進入梅斯塔利亞（Mestalla）足球場。但今年1月以新面貌重新出現，占據球場北區球門後面的看台，並從那裡開始對小維尼修斯進行種族歧視辱罵。