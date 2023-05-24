佛光大學奧運菁英講座 陳怡安分享運動員斜槓人生

佛光大學奧運菁英講座「運動新視界」，此次迎來奧運跆拳道雙金選手陳怡安蒞校演講，具有奧運金牌選手、中華奧會執委、陳怡安手工皂老闆、紅豆媽媽與體育博士等多重身份的陳怡安，除了分享運動員生涯經歷外，也談起斜槓人生。

陳怡安此次除了拜會佛光大學校長何卓飛外，在講座中跟同學們提到運動員的協槓人生，並從運動員訓練、比賽的高壓生活轉變到非運動相關的職場創業歷程，此外，也談到從眾所矚目的兩屆奧運金牌選手，到運動傷害後奧運意外落榜且乏人問津的低谷調適歷程。

其中隨著2000年雪梨奧運代表權的失利，所伴隨而來的陣陣低谷，再到毛隨自薦加入雪梨奧運轉播團隊後，讓陳怡安重新認識運動並找回價值，隨後在運動主播、行腳記錄單元片、小朋友的小小料理等等節目，再到自創品牌的手工皂多元協槓歷程，除了豐富了自我的人生閱歷，更改變了學生對運動員的基本認知。最後用「夢想、學習與愛」的自我期勉，以及「友誼、尊重、卓越」等奧運精神與同學勉勵。