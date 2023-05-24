快訊

Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佛光大學奧運菁英講座 陳怡安分享運動員斜槓人生

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
佛光大學邀請到陳怡安進行奧運菁英講座。圖／佛光大學提供
佛光大學邀請到陳怡安進行奧運菁英講座。圖／佛光大學提供

佛光大學奧運菁英講座「運動新視界」，此次迎來奧運跆拳道雙金選手陳怡安蒞校演講，具有奧運金牌選手、中華奧會執委、陳怡安手工皂老闆、紅豆媽媽與體育博士等多重身份的陳怡安，除了分享運動員生涯經歷外，也談起斜槓人生。  

陳怡安此次除了拜會佛光大學校長何卓飛外，在講座中跟同學們提到運動員的協槓人生，並從運動員訓練、比賽的高壓生活轉變到非運動相關的職場創業歷程，此外，也談到從眾所矚目的兩屆奧運金牌選手，到運動傷害後奧運意外落榜且乏人問津的低谷調適歷程。

其中隨著2000年雪梨奧運代表權的失利，所伴隨而來的陣陣低谷，再到毛隨自薦加入雪梨奧運轉播團隊後，讓陳怡安重新認識運動並找回價值，隨後在運動主播、行腳記錄單元片、小朋友的小小料理等等節目，再到自創品牌的手工皂多元協槓歷程，除了豐富了自我的人生閱歷，更改變了學生對運動員的基本認知。最後用「夢想、學習與愛」的自我期勉，以及「友誼、尊重、卓越」等奧運精神與同學勉勵。

跆拳道

延伸閱讀

奧運都有高爾夫球還在收娛樂稅 球友質疑上八大行業嗎？

射擊／24歲林穎欣新婚 聯手呂紹全拚亞運連霸

巴黎奧運門票貴森森 挨批與全民運動會理念相悖

來尬舞吧 新片雙猛男大跳Breaking 竟暗藏奧運國家代表

相關新聞

桌球／小林同學好威！林昀儒直落4退德削球名將闖16強

我國桌球好手「小林同學」林昀儒世錦賽再闖關，今天32強面對35歲的德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus），林昀儒通...

足球／中華男足主場戰泰國 王麟祥：盼像BLACKPINK爆滿

暌違近5年，中華男足將以地主身份再度在球迷面前亮相，中華足協將於今年6月和9月於高雄國家體育場舉辦兩場國際邀請賽，其中6...

網球／金恩盃徵召謝淑薇又羅生門 網協：她主動表達意願

女網金恩盃亞大區2級名單出列，謝淑薇也在列。但謝淑薇在臉書上抱怨，認為通知訊息打擾她比賽備戰，且考慮時間太短，網協則說：...

羽球／左手重砲林俊易突圍！周天成首輪落馬

馬來西亞名人賽首輪賽事今天全面開戰，晚場出現3名中華隊好手同時在場上盛況，可惜3人中只有「左手重砲」林俊易突圍，世界排名...

佛光大學奧運菁英講座 陳怡安分享運動員斜槓人生

佛光大學奧運菁英講座「運動新視界」，此次迎來奧運跆拳道雙金選手陳怡安蒞校演講，具有奧運金牌選手、中華奧會執委、陳怡安手工...

本田2026年賽季重返F1 提供阿斯頓馬丁車隊引擎

日本本田技研工業今天宣布，將從2026年賽季重返一級方程式（FormulaOne）賽車賽事，屆時將以引擎提供商身分提供英...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦