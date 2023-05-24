網球／金恩盃徵召謝淑薇又羅生門 網協：她主動表達意願

女網金恩盃亞大區2級名單出列，謝淑薇也在列。但謝淑薇在臉書上抱怨，認為通知訊息打擾她比賽備戰，且考慮時間太短，網協則說：「是謝淑薇主動聯繫表達參賽意願。」

2023金恩盃（前身為聯邦盃）亞大區第2級賽預計7月在馬來西亞舉行，這次國家隊仍由教練何智仁領軍，球員名單日前出爐，包括詹家姐妹詹詠然、詹皓晴以及謝淑薇、葛藍喬安娜與盧曼琳。

名單出爐後，目前在法國史特拉斯堡參賽的謝淑薇在臉書上抱怨表示，賽前收到名單訊息，不滿每次國家隊通知都選在選手比賽期間，認為應先通知她團隊的聯絡人，再由聯絡人知會教練和選手，且應在兩個月前就和團隊聯繫，不要讓她們在為國爭光的同時還要分心。

謝淑薇曾在2016年里約奧運取得網球女單、女雙參賽門票，卻在賽前和代表團鬧翻，不僅臨時宣布棄賽，事後也在臉書表態：「不再接受國家隊徵召。」

不過謝淑薇在東京奧運前態度鬆動，因為要取得奧運參賽資格，在奧運周期內必須至少代表國家參加兩次2次聯邦盃（現為金恩盃），謝淑薇當時並未合乎這項資格，網協也為謝淑薇安排參加2020年聯邦盃賽事，不過謝淑薇在首場比賽結束後就提前「脫團」，一度也引發軒然大波。

對於這次金恩盃徵召，中華民國網球協會秘書長王凌華接受中央社記者訪問時表示，謝淑薇先前有主動和教練何智仁聯繫，口頭表達有意願參加金恩盃，「協會也有收到她的回信，她表達樂意代表台灣參加。」

針對上一次聯邦盃鬧得不歡而散，王凌華證實：「謝淑薇當時出發前有說，她還有其他比賽要比，因此打完1場就離開，她只講說我要這樣做，但沒人說她可以這樣做。」

而金恩盃名單出爐，卻引來謝淑薇在臉書上抱怨，王凌華說：「我們也不知道要回她，還是要我們把聯絡事情全部公開給大家知道，但這個沒意義。」