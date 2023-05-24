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足球／中華男足主場戰泰國 王麟祥：盼像BLACKPINK爆滿

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華男足將於6月16日晚間7點於高雄國家體育場出戰泰國隊。記者劉肇育／攝影
中華男足將於6月16日晚間7點於高雄國家體育場出戰泰國隊。記者劉肇育／攝影

暌違近5年，中華男足將以地主身份再度在球迷面前亮相，中華足協將於今年6月和9月於高雄國家體育場舉辦兩場國際邀請賽，其中6月16日將出戰強敵泰國隊，9月則可能邀請塔吉克或馬來西亞來訪，中華隊門將施信安也表示，希望6月迎戰泰國的比賽球迷能踴躍進場支持，不要讓主場變成客場。

中華男足自2019年的世界盃資格賽後，就因為受到疫情影響，未能再以地主身份於國內進行國際積分足球賽事，不過在疫情逐步趨緩後，中華足協也將在今年於高雄舉行兩場國際邀請賽，其中6月16日就將先對上世界排名第114名的泰國，希望能「以賽代訓」，積極備戰2026年世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格賽。

中華足協理事長王麟祥指出，足協今年將配合FIFA DAY舉行兩場國際邀請賽，除了6月對戰泰國外，目前已經邀請塔吉克於9月時來台進行友誼賽，不過目前塔吉克尚未回覆，足協也同步發邀請函給馬來西亞，屆時應該是二擇一來台。

對於中華男足暌違多時將在主場出賽，王麟祥也期待屆時能像日前韓團BLACKPINK在同場地舉行的演唱會一樣，能夠觀眾爆滿，「另外中華男足的外籍總教練也即將到來，希望給選手一個鼓勵。」

2023國際男子足球邀請賽將在6月16日晚間7點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊迎戰作客的泰國國家代表隊，賽事售票將在5月26日中午在udn售票網啟售，票價價格設定全票300元，優待票100元，希望吸引更多球迷進場為中華隊加油。

中華足協 中華隊 王麟祥

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