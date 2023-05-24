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射擊／人妻軍團 瞄準亞運獎牌
射擊女將田家榛前年以媽媽選手身分登上東京奧運殿堂，今年杭州亞運更將成「四朝元老」，隊友余艾玟、林穎欣也先後完成終身大事，有家庭做後盾下，迎接今年各項國際大賽更專注。
林穎欣在雅加達亞運初試啼聲就和呂紹全打下首度設置的10公尺空氣步槍混雙金牌，同年世界盃慕尼黑站更帶回中華射擊隊第一面女子10公尺空氣金牌，今年9月杭州亞運兩人確定再攜手，彼此笑說默契依舊，但林穎欣兩個月前多了「人妻」身分。
左手無名指上戴著閃亮婚戒，年僅24歲的林穎欣年紀雖輕，和曾是射擊選手的男友愛情長跑已超過8年，今年結成連理，讓林穎欣有「後勤」助力，她笑說：「他是我心理上的支柱，會逗我開心，讓我心情輕鬆。」成婚後她仍以射擊為重，除杭州亞運，明年登場的巴黎奧運也是目標。
27歲余艾玟去年9月跟初戀男友邁入人生新旅程，還養隻法國鬥牛犬，更將「狗兒子」刺在手上，帶狗兒子征戰，去年世界盃南韓昌原站帶回銀牌。
上屆雅加達亞運在10公尺空氣手槍排名第8，余艾玟杭州亞運目標再打進決賽，希望重返蜜月地點巴黎，能登上奧運殿堂。
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