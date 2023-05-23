羽球／馬來西亞大師賽 李洋腳踝疼痛男雙首輪退賽

超級500系列BWF馬來西亞大師賽今天進行首日賽事，都帶傷上陣的台灣男雙組合「麟洋配」，再因李洋腳踝傷勢疼痛難耐，於首局2比7落後時退賽。李洋說，明天會去大馬的醫院檢查。

總獎金42萬美元（約新台幣1260萬元）的馬來西亞羽球大師賽，今天進行會外賽及部分雙打會內賽事。

拿下東京奧運男雙金牌的「麟洋配」李洋、王齊麟，在上週的蘇迪曼盃羽球團體賽結束後，就搭機飛往馬來西亞參賽，只不過2人身上都有傷勢，王齊麟是4月底在亞錦賽右鼠蹊部拉傷還沒痊癒，李洋則是在蘇迪曼盃出現左腳踝疼痛的問題。

今天李洋、王齊麟在馬來西亞大師賽男雙首輪對上中國的何濟霆和周昊東，結果首局「麟洋配」打到2比7落後時，李洋還是忍不住腳踝疼痛的傷勢，只好決定退賽。

李洋在接受中央社記者訪問時說：「本來想說撐撐看的，沒想到真的很不舒服，幾乎不太能移動和急停轉向等動作，最後也只能退賽，跟搭檔抱歉了。」

李洋透露，已經有請代表處的人幫忙聯絡醫院和醫生，明天就會去檢查到底是什麼原因，「至少看完醫生後會比較安心一點」。

今天其餘雙打賽事，男雙部分，李哲輝、楊博軒以2比1的局數擊敗日本組合松居圭一郎、竹內義憲，「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯直落2輕取荷蘭組合，而替補進會內賽的「雙胞胎兄弟」李芳至、李芳任，擊敗世界第17的英國組合。

會外賽部分，包括男單戚又仁、李佳豪，男雙邱相榤與楊明哲，女雙許雅晴與林琬清、張淨惠與楊景惇，混雙李哲輝與許雅晴等人順利闖進會內賽。

大馬羽球大師賽麟洋配退賽 王齊麟：避免傷勢更嚴重

2023馬來西亞羽球大師賽今天登場，台灣男雙「麟洋配」李洋、王齊麟對戰中國組合第一局後退賽；王齊麟說：「我們避免傷勢更嚴重，遵照防護員指示，以及自己對身體狀況評估，因此選擇以棄賽方式，再決定後續的恢復方式。」

超級500系列馬來西亞羽球大師賽今天起在吉隆坡亞通體育館登場，這項總獎金42萬美元（約新台幣1260萬元）賽事即日起到28日止，各國羽球好手同場競技。台灣羽球一姐戴資穎這站並未出賽。

男雙盧敬堯與楊博涵以21比17、21比15直落二擊敗荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）及范德拉克（Ties VanDer Lecq）；男雙李芳任與李芳至以23比21、21比18直落二拿下英格蘭組合雷恩（Ben Lane）及文迪（Sean Vendy）。男雙李哲輝與楊博軒對戰日本組合松居圭一郎與竹內義憲，以16比21、21比11與21比17取勝。

盧敬堯賽後接受訪問時說，今天雖然拿下首場勝利，臨場對戰時發生選球猶豫情形，防守或進攻缺乏耐心，他們在戰術戰法還必須熟悉教練提供的最佳陣型，希望下一戰漸入佳境。

王齊麟與李洋雖然是這次男雙賽事焦點，但2人身上都有傷勢，王齊麟是4月底在亞錦賽右鼠蹊部拉傷還沒痊癒，李洋則是在蘇迪曼盃出現左腳踝疼痛。麟洋配為顧及傷勢最終退賽，王齊麟告訴中央社記者：「我們避免傷勢更嚴重，遵照防護員指示，以及自己對身體狀況評估，因此選擇以棄賽方式，再決定後續的恢復方式。」

另外，男雙蘇敬恒與葉宏蔚不敵日本組合齋藤太一與古賀輝，以21比18、18比21與14比21吞敗，未扭轉戰局。

蘇敬恒賽後說，今天攻守雙方球速不快，他們在進攻上居於劣勢，可惜未能找到適合的突破方法。尤其，他在進攻上屬於前排球員，當身處後排時又未能找到最佳進攻方式，導致得分效率沒那麼好。

根據戰績，台灣選手男單李佳豪、戚又仁和混雙組合許雅晴與李哲輝，以及男雙組合邱相傑與楊明哲和女雙組合許雅晴與林琬清、女雙組合張淨惠與楊景惇首戰均告捷。