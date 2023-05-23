田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

田徑台灣好手「跨欄王子」陳傑，於今天稍早在臉書上傳婚照並宣布多了一個身分，也就是公布結婚喜訊，「今年多了一個身份，謝謝妳一直鼓勵我，在賽場上拼戰，很幸福能有兩個家庭全力的支持，今後我會更加地努力！」田徑界友人都紛紛給予祝福。

據《自由時報》報導，本月將滿31歲的陳傑表示，今年已與穩定交往的另一半登記結婚，並說「太太對於我還在國家隊拼戰一直都很支持，讓我平時還是可以全心投入在訓練當中。」由於今年逢亞運年，陳傑除了全力備戰外，還準備亞錦賽、全運會，並累積奧運積分，挑戰明年第四度進軍奧運。因此先登記結婚，日後再與親友討論過後再補請客。

陳傑先前日本橫濱黃金大獎賽跑出今年最佳成績，本週末也將出賽在板橋第一運動場舉行的台灣國際田徑公開賽。