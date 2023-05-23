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桌球／WTT世錦賽 林昀儒帶傷拚直落4晉男單32強

中央社／ 台北23日電
林昀儒。 中國新聞社
林昀儒。 中國新聞社

在南非德班舉行的WTT世界桌球錦標賽，台灣好手林昀儒帶著左手傷勢，今天在男單64強面對埃及對手貝亞里，輕鬆以11比6、11比8、11比9、11比8擊敗對手，順利闖進32強。

男單世界排名第8的林昀儒今天面對世界排名第101的埃及球員貝亞里（Mohamed El-Beiali），賽前雙方並沒有交手過。

林昀儒在今年4月的WTT澳門冠軍賽就因為左手掌不明傷勢提前退賽，並返台治療，但到這次德班世錦賽前，傷勢依舊沒有痊癒，也因此為預防傷勢惡化，他僅參加男單、混雙賽事。

首局林昀儒在雙方3比3時連得6分，很快取得優勢收下首局；第2局前段，林昀儒雖一度以6比1取得大幅度領先，但卻連續幾波失誤，讓對手追至7比7平手，幸好林昀儒穩住陣腳，以4比1攻勢收尾，再拿下第2局。

第3局前段，對手逮到機會就強攻搏殺，雙方戰成4比4平手，幸好此時林昀儒一口氣連得4分，擴大領先，再順利收下第3局，率先搶下聽牌優勢。

第4局林昀儒雖一度以3比7落後，但隨後他連得3分追至1分差距，最後再以5比1的攻勢逆轉戰局，也如願拿下這場比賽勝利。

繼莊智淵之後，林昀儒也順利挺進男單32強，下一輪對手將是台灣選手楊子儀和德國削球手菲盧斯（Ruwen Filus）之間的勝方。

林昀儒 世錦賽 桌球

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