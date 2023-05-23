高球／全國小學推桿隊際賽 逢甲小學初試啼聲獲得冠軍

112年全國高爾夫扎根計畫小學推桿隊際賽中區賽事，今天在苗栗全國球場舉行，本學期剛成立校隊的台中北屯逢甲小學耕耘有成，以55桿（＋1），1桿之差險勝，贏得冠軍。

由江聿喬、倪沄淄、蔡承希及教練陳彥廷組成的逢甲小學高球隊，靠五年級的蔡承希在7、8兩洞接連一推進洞，奠定勝基，也為校隊贏得成軍以來的第一冠，教練陳彥廷表示，「我們的小朋友，除了聿喬打過一場比賽，其他人還沒有比賽經驗，但是他們都很有天分。」

陳彥廷指出，台中逢甲小學高球校隊這學期剛剛成軍，隊員共有9人，由他和陳冠州教練負責訓練，從校長林美智到學務主任林夙敏及組長林谷穎都很支持，提供很多後勤支援，學校場地配備打繫網、室內模擬器及人工果嶺等。

為了參加推桿比賽，特別甄選3人，以最佳陣容出賽，陳彥廷說：「推桿比賽對推展校園高爾夫運動是很棒的設計，不需要整套球桿，不必具備全面的技巧，先透過玩遊戲的方式讓小朋友上手，大幅降低高球運動的門檻，給學校更多推展的誘因，感謝中華高協和鄭美琦老師的巧思。」

陳彥廷認為，逢甲小學贏得中區推桿比賽冠軍，有如注入一劑強心針，對小朋友未來參加比賽是很大的鼓勵，「未來我們會朝著參加中區月賽，來做訓練規劃。」

彰化南郭小學（葉乃華、吳欣盈、吳欣叡、黃筠捷）和宜蘭公正小學（何清泉、辛俊澄、朱禹心、陳毅群）均以56桿完賽，裁判長高嘉鴻表示，比賽規則為4人參賽取較佳3人成績計桿，如為同桿，則以第4人成績判定名次，南郭小學第4人20桿力克公正小學的24桿，獲得亞軍。

公正小學連續兩周參加北區和中區賽事，都以季軍作收，也是收穫滿滿，本周該校由生教組長何清泉帶隊，他打了18桿，更讓他最高興的是，年僅11歲的四年級生朱禹心2次一推進洞，只花了17桿，是與賽48人最佳，「在外聘教練陳建誠細心調教下，她的穩定性提高很多，5月初已滿11歲，下次就要挑戰女子C組賽事了。」