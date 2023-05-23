射擊／24歲林穎欣新婚 聯手呂紹全拚亞運連霸

左手無名指上戴著閃亮的婚戒，年僅24歲的雅加達亞運射擊金牌女將林穎欣2個月前完成終身大事，和愛情長跑多年的男友組成小家庭，她笑說婚後更有「安心感」，曾練射擊的老公成心理支柱，讓她更專注在今年密集的國際大賽上。

林穎欣和老公是高中差一屆的學長和學妹，兩人長跑超過8年，男方現在警界任職，成為林穎欣最可靠的「後勤」。

「他是我心理上的支柱，會逗我開心，讓我心情輕鬆。」林穎欣笑說，兩人下班後就不會討論工作的事情，營造出輕鬆的相處方式，讓自己能從高壓的射擊場放鬆舒壓。

5年前雅加達亞運，林穎欣初試啼聲就和呂紹全打下首度設置的10公尺空氣步槍混雙金牌，同年世界盃慕尼黑站更帶回中華射擊隊第一面女子10公尺空氣金牌，但2021年初登奧運殿堂沒能闖進決賽，混雙和個人賽都提前落馬。

談起一年半前的奧運初體驗，林穎欣坦言難免緊張，且當時因疫情已許久沒比國際賽，一比就是張力最高的奧運殿堂，表現多少受影響。今年她在右手臂刺上奧運的五環標誌，「給自己一個期許，一個夢想，希望能再去奧運。」

包括8月世錦賽、年底亞錦賽都有機會搶奧運門票，林穎欣9月亞運也確定和呂紹全再攜手挑戰10公尺空氣步槍混雙連霸，她笑說：「滿期待一連串高強度的賽事，幾乎每個月都出國，2018年也經歷過，應該沒問題。」