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桌球／莊智淵世錦賽上演逆轉秀 林昀儒、陳思羽混雙晉級16強

聯合新聞網／ 綜合報導
莊智淵。 新華社
莊智淵。 新華社

「桌球教父」莊智淵上月曾因傷退賽，考慮是否開刀治療椎間椎盤突出。不過他仍參加2023年世界桌球錦標賽，今天在男單第二輪先輸2局，再連贏4局，逆轉擊敗波蘭20歲小將庫比克（Maciej Kubik），挺進32強。混雙組合林昀儒／陳思羽則輕鬆晉級16強。

莊智淵世界排名第21，今天在世錦賽男單碰上世界第132的波蘭好手庫比克，前2局皆以9：11輸掉，不過莊智淵仍展現經驗迅速回穩，以11：7、11：9、11：5、11：9連贏4局，搶下32強門票。

另外，林昀儒／陳思羽今天也在混雙第二輪登場，碰上今年曾拿下WTT安塔利亞支線賽冠軍的新加坡組合周哲宇／曾尖。林昀儒／陳思羽只花16分鐘，就以11：2、11：2、11：8直落3搶下16強門票，下一輪將對上世界第10的西班牙組合羅伯斯／蕭遙茜。

莊智淵

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