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斯巴達障礙跑10月平溪登場 小勇士賽3000人秒殺完售

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
斯巴達障礙跑競賽將於10月14日、15日在新北平溪舉辦賽事。圖／Spartan Race提供
斯巴達障礙跑競賽將於10月14日、15日在新北平溪舉辦賽事。圖／Spartan Race提供

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽將於10月14日、15日在新北平溪舉辦賽事，5月12日中午開放報名至今不到兩個禮拜，已成為斯巴達障礙跑競賽進駐台灣多年以來最多人報名的場次，小勇士賽事3000人秒殺完售，大人賽事也僅剩少量名額，隨時可能完售。

主辦單位表示，斯巴達是最適合一般大眾參與的運動項目之一，很開心斯巴達這個品牌在台灣越來越受到肯定，儘管接收到許多希望加開梯次的訊息，但為了維持大家體驗的品質而不想超賣，希望讓參賽者們都能完整體會到斯巴達的樂趣，帶給大家一個安全、健康、快樂的賽事，因此還是會控管人數。

斯巴達障礙跑競賽進駐台灣多年，跑者都認同其「比三鐵容易，比路跑有趣」的口號，因此累積了許多斯巴達愛好者，同時，主辦單位也透露，這次大人與小孩的賽事都將引進全新障礙關卡，讓大家有全新不同的體驗，障礙內容即將揭曉，請大家多多期待。

斯巴達障礙跑競賽新北場也於今天晚上6點開放長度最長的ULTRA超獸賽（50公里、60關卡）報名，歡迎大家來挑戰自我，更多資訊請洽官方Facebook粉絲專頁「Spartan Race Taiwan 」。

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