撞球／大師賽奪冠心態是關鍵 柯秉逸：回到顛峰感覺 

上周於英國倫敦舉行的2023年世界花式撞球大師賽中，成為賽史首位奪冠台灣選手的柯秉逸，今天攜手弟弟柯秉中、柯秉漢一同出席千暘診所開幕活動，對於這次能在倫敦為我國撞壇寫下新頁，柯秉逸坦言能找回比賽時的心情平靜是一大關鍵，也希望能將好狀態延續到接下來的英國公開賽等賽事。

世界花式撞球大師賽自1993年開辦以來，柯秉逸成為我國史上首位在此賽事奪冠的選手，在今天出席活動時他也直言這一直都是他最想拿的一座冠軍，而今年能夠順利圓夢，最大的關鍵就在於心境上的轉變。

柯秉逸透露，其實他在前一站的馬爾地夫賽事時狀態並不好，信心也不足夠，不過在大師賽前夕慢慢找回巔峰時期的感覺，「這次賽前最大的改變就是心態，因為撞球是一個需要在比賽時保持心情平靜的運動，否則很容易在拉鋸時出狀況，而這一次比賽前我的心態就調整的不錯，有點像是回到過去巔峰時期那樣，心情能一直保持在很平靜的狀態。」

除了心境上的調整外，柯秉逸與弟弟柯秉中、柯秉漢也在日前接受「館長」陳之漢贊助訓練，讓過去不太需要上健身房的三兄弟有了全新的訓練體驗，柯秉逸說：「體能和體力的增加確實帶來不錯的改變，尤其是在專注力上，當比賽進行到後段時，比較不會因為身體狀態而影響到專注力。」

而今天柯家兄弟攜手為千暘診所站台，該診所除了一般民眾的健檢服務，也提供各級運動員專屬的健檢方案，運動員出身的執行長葉宗祐說：「柯秉逸、秉中、秉漢是台灣優秀的撞球選手，診所未來也將提供各級運動員的健康服務，包含血液、血糖、胰島素、可體松、睪固酮檢查及管理，其中血糖監控是診所的獨家技術，可協助運動員監測血糖與運動表現的交叉影響，配合DXA骨密度儀器檢測全身骨質密度及身體組成分析，進而提供選手在運動訓練與營養管理的最佳建議。」