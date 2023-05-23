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射擊／年近不惑之年才「叛逆」田家榛想為自己而射

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
我國東京奧運射擊國手田家榛在筆記本上紀錄訓練狀況。記者曾思儒／攝影
我國東京奧運射擊國手田家榛在筆記本上紀錄訓練狀況。記者曾思儒／攝影

最初接觸射擊是因爸爸田兆枝是教練，東京奧運國手田家榛卻也在東奧後開始「叛逆」，杭州亞運將第4度出征亞運的她坦言，過去習慣也喜歡爸爸就是教練，東奧後改變想法，不想再承受爸爸給的期待和壓力。

年底將滿40歲的田家榛坦言，爸爸就是自己壓力來源，「爸爸對我期望很高，期望愈高失望就愈大。」東京奧運她在女子25公尺手槍闖進決賽，達成父母的目標，但最終的第8名成績讓田兆枝十分不滿意，氣得唸了女兒很久。

田家榛提到，自己也會和爸爸表達意見，「他會說『我覺得怎樣』，我會說，我不要『你覺得』，我要『我覺得』。」但父女間關係太緊密，從訓練都生活都密不可分，目前仍是無解習題。

今年9月杭州亞運開幕，明年巴黎奧運就要登場，東京奧運是第一個打下資格的田家榛說，目前爭取奧運資格心態是順其自然，不需要刻意，反倒是爸爸十分著急，堪稱「皇帝不急急死太監」。

2010年廣州亞運就有出賽紀錄，田家榛已是中華代表團「資深」選手，但她自評容易受環境影響，到現在仍在努力學習盡快調適，盼9月到杭州能好好調整，用最佳狀態上戰場。

田家榛 亞運

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