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射擊／亞運「四朝元老」 田家榛當最後一戰拚

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
射擊好手田家榛訓練。記者曾思儒／攝影
射擊好手田家榛訓練。記者曾思儒／攝影

年底將滿40歲，我國射擊好手田家榛是少數的媽媽運動員，5年前迎接愛女的她坦言，已經動過退休念頭，現在對比賽的想法是「每一場都當最後一場」，盼能沒有遺憾離開射擊賽場。

田家榛父親田兆枝是射擊教練，她耳濡目染下從15歲接觸射擊，2010年廣州亞運首度登上亞運殿堂，12年世界盃倫敦站射下女子10公尺空氣手槍金牌，14年仁川亞運再和吳佳穎、杜禕依姿帶回女子團體10公尺空氣手槍銀牌，另是2012年倫敦奧運和東京奧運國手，東奧更在女子25公尺手槍闖進決賽，獲得第8名成績。

杭州亞運因新冠肺炎疫情延後一年，目前在公西靶場訓練的田家榛坦言影響很大，甚至會問自己「辛苦一年在幹嘛？」，且巴黎奧運資格和亞運備戰完全衝突，她說：「我現在重心先放亞運，不可能什麼都抓。」

射擊好手田家榛訓練。記者曾思儒／攝影
射擊好手田家榛訓練。記者曾思儒／攝影

今年還沒過一半，現在重心放在25公尺手槍的田家榛已經比了4場世界盃，加上國內賽，緊湊賽程讓她身心有些疲勞，目前預計在國內集訓2個月，8月中前往巴庫參加世錦賽，接續重點就是9月23日開幕的杭州亞運。

田家榛周間重心都在訓練，只有周末能陪伴女兒，女兒會童言童語問「妳什麼時候會在家陪我？」，加上年紀增長視力受影響，無法盯著靶太久，讓田家榛動了退休念頭，「但又不甘心，我15、16歲就練，還沒什麼成就。」達到什麼成就才會心滿意足離開？她想一想說：「來個奧運前6吧，2021年（東京奧運）第8被罵，很難過。」

話雖如此，田家榛對巴黎奧運抱持順其自然態度，她開玩笑說若是杭州亞運奪金，說不定就是退役時刻。

亞運 田家榛 世錦賽

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