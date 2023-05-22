羽球／馬來西亞大師賽 台灣選手力拚巴黎奧運積分

2023馬來西亞羽球大師賽明天登場，包括羽球一哥周天成、王齊麟等台灣男女選手已抵達大馬準備賽事，全力爭取2024年巴黎奧運會積分。

超級500系列馬來西亞羽球大師賽明天在吉隆坡亞通體育館登場，這項總獎金為42萬美元賽事從23日起到28日止，各國羽球好手同場競技。台灣羽球一姐戴資穎這站並未出賽。

羽球一哥周天成首場賽事將對上印度男單好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）。他今天告訴中央社記者，這次目標的設定就是前4強，之前最好的成績都是前8強，雖然

這次比賽場地並不好打，感覺風速較強且不易控制，不過每位選手都是面對一樣的情況，他自己要做好準備，調整身心狀況，迎接這個禮拜的挑戰。

周天成指出，他這次目標除累積奧運的積分外，接下來也要把握今年的世錦賽與亞運會。

台灣男雙組合王齊麟與李洋也是這次賽事焦點。今天赴場館練球的王齊麟受訪指出，由於之前賽事兩人都有受傷，這站賽事會採取比較保守態度，畢竟奧運會積分才開始計算，希望先把身體養好，不要現在急著搶攻奧運會資格積分，讓傷勢更嚴重，反不利於接續進行的賽事。

對於記者詢及這次賽事對陣中國男雙何濟霆與周昊東等其他選手，王齊麟認為要先顧及自己的傷勢，因此會儘量減少跑動，戰術上偏向保守。由於後續賽事都是高強度比賽，如果一個不慎讓傷勢更嚴重，後果更難處理。

男雙選手蘇敬恒說，今年首度以學長身分與學弟葉宏蔚搭檔參與奧運積分爭奪戰，這場賽事的戰術應用會改變很多，今年的目標設定主要在年終賽，如果要達到這個目標，接續下來的成績至少都要挺進前4或前8強，才愈有資格進入年終賽，他會盡全力放開在場上拚搏，不會給自己太多壓力。

參與女雙與混雙賽事的甜姐兒許雅晴表示，由於奧運積分開始計算，會一步一腳印準備賽事累積分，她從去年初開始在女雙部分與新搭檔林琬清合作，林琬清專攻前排，自己擅長後排，兩人攻守節奏搭配互補，目前暫時沒有參與一些大賽，先專注一些小站賽事，把奧運積分補起來。