網球／重返單打逆轉差一步 謝淑薇止步會內首輪

上一度單打出賽已要回溯到2021年10月，我國女網好手謝淑薇相隔19個月重返女單賽場就在史特拉斯堡女網賽打出驚奇，會外連勝2場闖進會內賽，可惜今天會內首戰逆轉勝差一步，以6：7（2：7）、6：1、不敵紐西蘭「幸運落敗者」羅莉芙（Erin Routliffe），無緣和產後復出的烏克蘭名將史維托莉娜（Elina Svitolina）第二輪會師。

37歲的謝淑薇暌違1年7個月重返單打賽場，先前曾在個人社群透露，原本還不知道被補進會外賽籤表，臨時接獲通知才在凌晨抵達史特拉斯堡，沒料到復出首戰就在WTA 250系列的史特拉斯堡女網闖進會內賽，讓她幽默形容是「無心插柳柳橙汁」。

會外挺進的謝淑薇原本對手是前雙打搭檔、世界排名26的比利時女將梅騰絲（Elise Mertens），但梅騰絲因右肩傷勢選擇退出，由世界排名8百名外的羅莉芙幸運補進會內賽。

回歸單打的第一場會內賽，謝淑薇首盤和羅莉芙各有2度破發成功，戰局進入「搶7」，羅莉芙連拿6分奠定勝基，以7：6（7：2）先下一城。

謝淑薇第二盤扳回一城，且是在0：1下連保帶破連拿6局，但決勝盤第一個發球局就遭破發，最終在3度遭破發下以1：6結束單打旅程。

單打止步會內首輪的謝淑薇還有雙打賽事，本周她和大陸21歲小將王欣瑜聯手，若闖過頭關，有機會和詹家姊妹詹詠然／詹皓晴再度對決。