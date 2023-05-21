桌球／世錦賽 莊智淵晉級男單次輪

台灣「桌球教父」莊智淵今天桌球世錦賽男單首輪以4比1淘汰巴拉圭選手阿基瑞，挺進次輪，而陳思羽女單首輪以直落四不敵羅馬尼亞選手德拉戈馬，無緣晉級。

在南非德班（Durban）舉行的世界桌球錦標賽，莊智淵這次報名男單、男雙賽事，而男雙與徒弟高承睿合作，在首輪遭到淘汰，兩人今天在單打項目分頭出擊。

男單世界排名第21的莊智淵今天在男單首輪登場，對手為巴拉圭選手阿基瑞（Marcelo Aguirre），莊智淵前2局以11比5、13比11拿下後，第3局以5比11讓出。

莊智淵隨後回穩，並以11比7、11比6連下2局，贏得勝利，與男單林昀儒、楊子儀、高承睿以及女單李昱諄，一同前進單打次輪。

另外，陳思羽這次世錦賽單打、女雙、混雙3線作戰，女雙與黃怡樺攜手，混雙則與一哥林昀儒搭檔，都順利挺進次輪。

世界排名第29陳思羽今天女單首輪出戰排名第86的羅馬尼亞女將德拉戈馬（Andreea Dragoman），兩人曾在2020年葡萄牙挑戰賽交手，陳思羽當時以4比1獲勝，今天展開生涯第2次單打對決，陳思羽前2局都有機會拿下，可惜關鍵時刻都欠缺臨門一腳，最終以11比13、10比12、2比11、6比11敗下陣來。