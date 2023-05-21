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羽球／戴資穎用球拍做公益 中華電信宣布冠軍再加碼

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎（右二）參加中華電信植樹活動。圖／中華電信提供
戴資穎（右二）參加中華電信植樹活動。圖／中華電信提供

剛結束蘇迪曼盃的我國羽球「一姊」戴資穎，馬上投身公益活動，今天和中華電信一起到桃園蘆竹海岸舉行系列植樹活動，中華電信也宣布加碼植樹造林計畫，計畫期間只要小戴奪冠，每場比賽將從捐贈100棵樹增加到1000棵。

今天活動由中華電信董事長郭水義帶領著公司主管與同仁，並邀請行政院副院長鄭文燦、農委會主任委員陳吉仲、林務局長林華慶等貴賓蒞臨一齊種下樹木，守護地球，將在此地種下共2950株植栽，以實際行動落實環境生態保護。

中華電信2022年即啟動「拍下勝利 種下樹木」的3年植樹造林計畫，由戴資穎擔任中華電信永續發展傳播大使，大力投入環境永續；3年造林計畫期間，只要戴資穎出賽國內、外羽球賽事，獲勝一場，中華電信即捐贈100棵樹木。

本計畫目前戴資穎勝場近40場，捐助樹木數量達4000棵，上月小戴在2023年亞錦賽連退強敵奪冠，奮戰精神再度感動國人，中華電信今天宣布加碼植樹造林計畫，計畫期間，小戴奪冠賽事每場比賽將由捐贈100棵樹，加碼為1000棵。

中華電信更宣布將持續規畫擴大全台保育造林、植樹認養，8年15萬棵，推動生態棲地保育，保護生物多樣性更減碳護地球，小戴今天也以中華電信永續發展傳播大使身分，號召粉絲一起親手植樹，共同加入環保行列，以實際行動力造林護地球，大家一起守護環境共築永續家園。

戴資穎（右二）參加中華電信植樹活動。圖／中華電信提供
戴資穎（右二）參加中華電信植樹活動。圖／中華電信提供

戴資穎 羽球

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