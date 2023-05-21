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羅馬網賽／愛司女王再登頂 芮芭奇娜成法網冠軍大熱門

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜在羅馬女網賽封后。歐新社
哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜在羅馬女網賽封后。歐新社

哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）法網前再度迎接金盃，羅馬女網賽她致勝球全面輾壓烏克蘭對手卡卡利妮娜（Anhelina Kalinina），加上對手第二盤第2局沒打完就決定棄賽，讓她迎接年度第2座WTA 1000分等級的大賽金盃。

芮芭奇娜是去年溫布頓女單冠軍，今天首盤以6：4先下一城，且對手第2盤就因左大腿受傷決定退賽，讓她在印地安泉女網奪冠後再登頂。

草地、硬地加上法網都有大賽登頂紀錄，芮芭奇娜說：「我所有場地都能有好表現，或許打紅土時，我身體必須做更多準備，或許要多準備一些。」

除了兩場千分大賽登頂，芮芭奇娜今年邁阿密也打進決賽，只差1勝就能包辦「陽光雙冠」，今天雖受雨神攪局影響決賽進行，最終仍高捧金盃，「我能維持在這樣的水準，我以自己為榮。」新科冠軍提到，能感受到自己在紅土的進步，身體上也是，「我認為也還有很多進步空間。」

受雨勢影響，這場女單決賽當地時間將近晚上11點才開打，卡卡利妮娜第二盤第2局才打完一分就請防護員進場，檢查左腿狀況後含淚選擇退賽。撇除自己身體狀況，卡卡利妮娜提到，芮芭奇娜的發球球速快速，製造致勝球的能力是巡迴賽中數一數二，「每個人都能在巴黎捧冠，但她有絕佳機會，我也確定若她持續如此，或許會成為新的世界第一。」

兩位女將的背景有些恩怨情仇，卡卡利妮娜的家鄉被俄羅斯攻擊，而芮芭奇娜就是出身自莫斯科，直到2018年才轉擊到哈薩克。

芮芭奇娜 法網 羅斯

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