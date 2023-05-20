足球／台北市幼兒足球錦標賽 上千名小球員在道南足球場奔馳

台北市文山區道南河濱公園足球場今天非常熱鬧，由台北市政府體育局舉辦的「台北市幼兒足球錦標賽」周末兩天賽程吸引了上千名小小足球員到場比賽，再加上帶隊老師、家長和應援團，儼然就是個足球嘉年華，每位小球員卯足全力踢球，展現團隊精神，現場歡聲雷動。

體育局主任秘書陳良輝為優勝隊伍頒獎時表示，「體育局長期致力於推廣基層足球，且為讓台北市能有更優質專業的運動場地，今年台北田徑場進行年度整修，因此本屆賽事移駕到美麗的景美溪畔舉行；場上每位小球員的表現有備而來，希望這兩天所有的孩子都能快樂踢球，逐步養成規律運動習慣，家長也能藉此享受親子時光，同時帶走滿滿的回憶。」中華民國文化休閒運動協會榮譽理事長秦熙嶽也到場為優勝隊伍頒獎，讓領到獎的幼兒開心不已。

連續14年參加這項比賽的台北市私立好來幼兒園、LION足球俱樂部、炫風足球俱樂部及桃園市私立愛愛幼兒園，對於體育局持續不間斷的推廣幼兒足球運動表示支持與讚賞。今年喬治亞幼兒園報名最多隊高達6隊、超過70名小朋友參與，該園所老師小Candy表示，「我們園長非常重視幼兒體育，每周都有一堂足球課，請專業教練來指導，並且在家長與教練陪同參與下，藉由踢球、追球、撿球等基本動作練習，達到大肌肉的伸展，提升幼兒平衡感、協調性、姿勢控制與操作等進階性運動活動，同時刺激大腦前庭發展，促進感覺統合協調，且藉由賽事培養團體精神及榮譽感，參加這個比賽很棒的地方在於鼓勵孩童只要肯下場跑、去追球，就一定會有收穫，在學習勝負之前先學習積極參與。」

今年也有不少新報名的球隊，來自總統府附近的清華幼兒園今年首度參賽，半年前就委託教練小飛俠開始備戰，「園方半年前就開始準備，每個月我會去指導1次50分鐘的訓練，但幼兒足球重點在培養興趣，讓他們可以開心踢球最重要，經過這個比賽十多年的推廣後，幼兒足球在台北真的有愈來愈多小朋友踢球的感覺。」

第二度參賽就拿下分組冠軍的信義附幼閃電隊，當結束哨聲吹響後，小孩子紛紛衝向家長開心擁抱，很像拿到世界盃冠軍的感覺，信義附幼閃電隊成軍要歸功於賴秋萍、陳昱珊2名班級老師。

道南河濱公園足球場位在景美溪畔鄰近木柵動物園，現場家長除了帶孩童到動物園參觀外，較少到對面的河濱公園嬉戲，體育局藉這次規畫希望能讓更多市民知道這邊有美麗的河景與運動場域，培養市民及孩童共同參與運動。現場家長們也能把握這次周末陪孩子來踢球。