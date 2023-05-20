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亞太壯年運動會袁叔琪雙金 非正式國際賽

中央社／ 台北20日電
袁叔琪。本報資料照片 曾思儒
袁叔琪。本報資料照片 曾思儒

在亞、奧運都拿過獎牌的射箭女將袁叔琪，日前在南韓舉辦的亞太壯年運動會射下39歲以下組50、60公尺雙局2金，她說：「壯年運動會偏友誼交流，不像大家認知的正式國際賽。」

中國媒體報導，有名台灣跆拳道選手在南韓亞太壯年運動會（Asia Pacific Masters Games）獲獎後，在頒獎台上高舉五星旗，引起網友熱議，但是這次自行報名參賽的袁叔琪說：「參加這項比賽不用選拔，當然也沒有國手當選證書。」

袁叔琪曾在2002釜山亞運女子個人對抗賽摘金，2004雅典奧運則隨女團摘銅，是昔日台灣射箭界的天后，退休後她轉任教練，這次去南韓參加亞太壯年運動會，她解釋：「純粹是想出去見一見當年的老朋友，也為2025雙北舉辦的世界壯年運動會做準備。」

對於亞太壯年運動會的參賽感想，袁叔琪直言，比賽流程有些紊亂，「因為光賽程就改了3次，比賽項目也有變動。」而她抵達南韓當天比賽已經開始，到現場才發現，原來選手註冊報到地點不在比賽場地，「我跟大會人員保證，晚上我就會去註冊領選手證，他們就直接讓我出賽了。」

南韓向來是世界射箭強權，也是世界盃分站的固定主辦國，袁叔琪也很好奇，這次比賽怎麼會安排的有些粗糙，「南韓選手跟我解釋，這個比賽不是由她們射箭協會辦理的，所以在經驗上差很多。」

壯年運動會的參賽條件寬鬆，規定只要年滿30歲就能自行報名參賽，至於比賽服裝、配備，袁叔琪說：「全部要自己準備，要不要繡會徽、國家名稱，大會都沒有規定。」

首次參加就拿下雙金，袁叔琪笑說，2年後輪到台灣舉辦世界壯年運動會，她有點想要「轉行」，「有學姐揪我去參加女壘，但還在考慮，因為有點怕成為沒安打的那個。」

女壘 亞運

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