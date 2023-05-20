蘇迪曼盃／我破不了8強魔咒 小戴自責、李洋自曝是最後一屆

中華隊昨天在蘇迪曼盃以1：3不敵南韓，連續7屆止步8強，其中在第三點女單輸給南韓天才少女安洗瑩的戴資穎，賽後自責表示「很遺憾沒能為團隊盡上一份心力」；而傷退的李洋則自爆是最後一次打蘇迪曼盃。

中華隊昨日第1點混雙楊博軒／胡綾芳輸給世界第五的徐承宰／蔡侑玎，第2點男單則由台灣一哥周天成扳回一城，擊敗李宥奎。而第三點由戴資穎對決南韓天才少女安洗瑩肩負聽牌重任，可惜戴力戰52分鐘後以13：21、20：22落敗。而第四點男雙也因李洋受傷打到第二局中段棄賽，讓南韓隊拿下獲勝第3點，中華隊連7屆止步八強。

結束蘇迪曼盃賽事後，戴資穎賽後在IG發文，表示自己「很喜歡和中華隊一起拼搏的感覺」，也謝謝隊友在場邊全力呼喊加油口號，最後當然沒忘了球迷：「謝謝現場所有球迷朋友的支持，謝謝你們用力的吶喊，很遺憾沒能為團隊盡上一份心力。」

李洋因腳踝受傷遺憾退賽。 截圖自李洋粉絲團

至於因腳傷退賽的李洋，帶傷拚戰移動明顯受影響，最後只能遺憾退賽，他也在粉絲團上還原受傷過程，並表示這會是最後一次代表中華隊出戰蘇迪曼盃：「當下我聽到ㄆㄧㄚˋ一聲，心裡想說真的慘了...直到走過去換邊時，想著這應該會是我最後一屆蘇迪曼盃！我真的好想在場上把它拚完...」

李洋不忘感謝搭檔葉宏蔚在場上彼此嘗試突破對手的碎碎唸組合，更沒忘了王齊麟在他受傷後暖心的陪伴，也感謝球迷的關係與祝福，會以樂觀心態面對傷勢，「或許我不會是最好的，但我想成為最拚命的那個。」